香港辅警报考人数反修例风波后倍增

香港警队在去年反修例风波中形象饱受打击，但最新数据显示，投考辅警的人数不减反增，上个财年有逾2000人报名。香港辅警总警司梁世光表示，乐见投考人数上升，反映警队工作获社会各界认同，欢迎有志者投身警队大家庭，一同守护香港。

据《星岛日报》报道，警方数据显示，过去三个财年，每年平均投考辅警人数约1100至1200人，不过2019至2020财年该数字增加至超过2000人，本财年首八个月也有逾1400人投考，比过往全年更多，当中男女比例约三比一，具大专或以上学历者超过55%，30岁以上投考者所占比例增至约30%。

辅警总警司梁世光表示，投考人数录得明显增长，显示社会认同辅警服务社会的使命和工作。

然而通过“辅警大学生计划”投考的年轻人相对减少，大学生投考人数从以往平均120人下降至约40人。梁世光认为这或与部分大学生误解警队工作有关，但相信只是暂时性，近期已开始有不少大学生投考，警方会持续与包括大学生在内的社会各界阶层保持沟通，希望公众了解辅警工作及认同警队理念。

据悉，投考辅警人士的年龄，在反修例事件后亦有所上升，平均年龄约40岁，梁世光说不少人面试时透露的投考原因，均是希望“身教”，向儿女传达正面信息，亦自觉身为香港人，有义务和责任守护香港。他续称，不少投考者有较丰富的人生阅历，思想成熟，富有同理心，正符合警队服务社会的宗旨，当中有51岁市民投考。

梁世光强调，退休年龄前都可以加入，但同样需通过体能测试及品格检查等要求。

香港辅警来自各行各业，当中超过两成是公务员，包括政务主任、药剂师、小贩管理主任等，亦不乏私人公司和公营机构雇员，例如厨师、教师及机师等。梁指出，警方因应社会文化转变，近期调节辅警入职需求，不论全职、兼职、自雇人士或无固定职业人士，包括家庭主妇及自由工作者均可投考。

从事不同职业、具有不同专长的辅警，有助处理日常案件，梁举例早前湾仔区有一宗大厦噪音投诉，有住户指深夜持续听到声响，恰巧当时处理的辅警从事工程业，他随即检查大厦所有喉管，不久发现噪音来源，通知物业管理公司派员维修，住户得以安心睡觉。

他感言，“小角色、大意义”正可反映一众辅警的心声，因为他们均基于使命感，利用公余时间参与警务工作，目的是服务市民，“希望可以得到市民的认同和信任。 ”

为增加投考者信心，梁说当他们递交报名表格后，会有现职辅警督察义务担任导师，教导体能技巧和应考秘诀，“希望更多有志之士成功加入这份‘不一样的兼职’ ，齐心守护香港、服务市民。”