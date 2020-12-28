深圳法院证实审理10港人案件

中国法院证实，他们今天（28日）审理涉嫌偷渡的10名香港人，并称被告亲属也前来旁听，但在港家属提到，法院拒绝他们旁听。

深圳市盐田区人民法院在微博上通报，法院公开开庭审理邓柴然和乔映瑜组织他人偷越边境的案件，以及八人偷越边境的案件。这八人为郑子豪、严文谦、张铭裕、张俊富、黄伟然、李子贤、李宇轩和郭子麟。

通报提到，部分港籍和深圳市人大代表、政协委员及新闻记者也旁听公开审理。

不过，这些被告的香港家属说，法院今早以旁听席已满为由，拒绝家属、委托律师、记者，以至各国外交人员旁听庭审。

据香港《明报》报道，亲属也声称，官派律师拒绝接听家属电话、拒绝回应家属信息，并质疑今天的审讯“绝对是不折不扣的‘秘密审讯’”。

中国深圳检察机关本月16日决定向法院对10人提起公诉。检察院则择日对另外两名被捕者廖子文和黄临福举行不公开听证，并“作出决定”。

这12名港人的家属之前也向各国领袖及国际社会发出公开信，促请各国政府派使馆人员到庭旁听。

另据法新社报道，美国驻广州总领事馆也呼吁中国立即释放这12名香港人。

中国外交部则批评美国的言论“罔顾事实、混淆是非”，并呼吁美国立即停止借香港问题干涉中国内政，以及干涉中国司法主权。