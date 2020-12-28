被指控违反《香港国安法》等罪名的香港壹传媒创办人黎智英，在被还押近三周后，在圣诞节前获准保释。针对这一事态发展，香港亲北京阵营与中国官媒密集发声，抨击法官准许“乱港头目”保释，犹如“放虎归山”。中央官媒舆论的指向，暗示香港终审法院如不把黎智英继续还押，驻港国安公署就会直接介入。

综合港媒报道，黎智英12月3日就涉嫌串谋欺诈罪出庭面控时，法庭下令将黎智英还押至明年4月再审讯，不准保释。这是背负多宗社运官司的黎智英第一次申请保释被拒。他随后被加控《香港国安法》下的勾结外国或境外势力危害国家安全罪。

临近圣诞节时，香港高等法院法官李运腾23日准许黎智英保释，但设下多个条件，包括黎智英须支付1000万港元（171万新元）的保释金、不得离开住所、不得在社交媒体发帖、不得发布文章与接受访问、以及每逢周一、三和五前往警署报到。

香港高等法院法官李运腾23日准许黎智英保释。（互联网）

于是，23日晚上约11时，黎智英在律师的陪同下步出香港高等法院，成为首名被控违反《香港国安法》并获准保释的被告。

香港亲北京群体一片哗然。此前，多位获准保释的香港抗争领袖，包括“本土民主前线”组织创办人黄台仰和前成员李东升，前立法会议员许智峰都已先后弃离港。反对者普遍质疑，财力雄厚且有广泛国际人脉的黎智英很可能成为下一个弃保潜逃者。

而据《文汇报》报道，此前黎智英曾两度申请保释都遭拒，当时香港国安法指定的法官是苏惠德，苏惠德认为黎智英有潜逃风险，因为拒绝保释外出申请。

黎智英这次是在李运腾法官下准保。港府资料显示，李云腾是《香港国安法》指定法官之一，今年54岁，在香港出生，在香港获取法学士学位与律师资格，曾担任检察官，2005年晋升为副首席政府律师，2013年出任区域法院法官，2019年担任高等法院原讼法庭法官。

自从23日以来，中国全国政协副主席、香港前特首梁振英就连续于面簿表达强烈不满。他在23日质问：“黎智英潜逃的机会极高，因为只有离开香港，他才可以继续在‘国际战线’攻击中国。如果他逃离香港，决定准许保释的法官要负责吗？”

梁振英在24日继续对香港司法系统施压，指保释黎智英，就是承担黎智英潜逃的风险。

在25日的帖文中，梁振英继续强调：“黎智英和他的追随者对香港的司法公正没有信心，更是害怕被送往中国内地审讯，黎在美国和台湾有强大的政治联系和极高的反华价值，同时他本人财力雄厚，这些都是不争的事实，都是他潜逃的动机和能力。”他今天跟进反问，黎智英“是不是西方媒体报道中说的‘民主人士’这么简单？”，并指黎智英要的不是香港的民主化，而是要打倒中国的领导层，推翻中国的政治体制。

继梁振英之后，中共官媒《人民日报》26日也以极为严厉的文字质疑，黎智英“身负重罪，倘若借此逃遁或在保释期间继续祸乱香港，谁来负责？”

文章引述《香港国安法》第42条规定解读，“准予保释是例外，且门槛很高”，并指 “黎智英恶名昭彰，极度危险，却成为香港以违反国安法罪名逮捕的嫌疑人中，首个被保释的人”“如果像黎智英这样的乱港祸首都可以保释，还有谁不能保释？”

文章指，认为保释条件足以防止潜在风险，“完全是小看了黎智英”“黎智英财力雄厚，关系网密布，无论是藏在家中策划乱港行动，还是弃保潜逃，都不是难事”。此外，“黎智英是一些外部势力的重要棋子，反华价值很大，外部势力也有为其逃港提供方便的动机”。

文章也援引《香港国安法》第55条指，“案件涉及外国或者境外势力介入的复杂情况，香港特别行政区管辖确有困难的”，经相关法律程序，由驻香港特别行政区维护国家安全公署行使管辖权。《人民日报》指明：“很多香港市民呼吁，驻港国安公署完全可以依法果断出手介入此案，这有充足的法律依据。”

此外，新华社前天也引述受访专家称，黎智英是乱港头目，弃保潜逃风险极高，保释决定形同‘放虎归山’，偏离了法律上的相称性与合理性要求。”

文章引述北京航空航天大学法学院副教授田飞龙，批评法官作出“极不审慎的保释决定”“可能造成放纵国安犯罪的趋势与后果”。南开大学台港澳法研究中心执行主任李晓兵也在受访说，法官作出的保释决定“对反中乱港势力和外部势力都释放出某种强烈信号，这是非常危险和负面的”。

同样的，文章也援引《香港国安法》第55条，并引述田飞龙建议港府或驻港国安公署，提请中央人民政府决定由驻港国安公署行使管辖权。

亲北京港媒《大公报》今天在社评中更打出“国安公署该出手时就出手”的标题，提到由于黎智英获得保释发生在“美国政客连连发出威胁之后，难免令人联想，也令黎智英一案变得复杂化”。

该报社评也提到国安法第55条，强调“在必要时候，维护国家安全的部门完全有能力採取及时果断的行动，不要低估中央维护国安的决心”。立场亲北京的港媒《星岛日报》今天则发文批评，李运腾“错误理解《国安法》42条”。

在建制派与中国官媒连番抨击后，李运腾确定明天下午以书面方式公布黎智英获准保释的理由。

就在多方舆论强力施压的同时，香港律政司已就黎智英获准保释，向终审法院提出上诉，并申请临时命令，要求在等候上诉许可期间将黎智英还押，以及尽快开庭处理有关申请，包括在公众假期开庭。终院将在周四（31日）开庭处理律政司的案件。

外界猜测，即将退休的终审法院首席法官马道立可能会处理此案，今年64岁的马道立在担任了10年终审法院首席法官后，将于明年1月10日退休。

马道立在担任了10年香港终审法院首席法官后，将于明年1月10日退休。（香港终审法院官网）

香港行会成员汤家骅就估计，终审法院在12月31日决定律政司的上诉许可，由于案件紧急，一旦上诉许可获批，终院可能要即时处理这起案件，身为香港法官的马道立仍“可赶得及”处理这宗个案。《星岛日报》预测，黎智英保释上诉案有可能成为马道立的“封山”之作。

黎智英一贯被大陆斥责为“乱港头目”，如果任其有机会潜逃，对北京而言代表着国安法无法取得应有成效，更无异于是在美国的压力下示弱。因此，多数分析人士认为，黎智英最终不但可能会再次被收押，还可能被送至中国大陆审判。

而在当前这个节点，在强大的压力下，即将退休的马道立究竟会决定取消黎智英的保释，还是让他继续准保，并且面对中央驻港国安公署直接介入的后果？2020年的最后一天，将有分晓。