所有欧盟成员国据报支持中欧投资协定

欧盟所有成员国周一（28日）对于布鲁塞尔和中国进行投资协定谈判给予政治支持。这番表态为双方达成协议清除障碍。

综合法新社及路透社报道，一名外交官透露，欧盟轮值主席国德国在周一召开的一场成员国驻欧盟大使会议上表示，没有任何欧盟国对中欧投资协定谈判“示意停止，因此（谈判获得）政治背书的道路已清除障碍”。

报道引述外交官指出，中欧双方的谈判“最近有正面发展”，因中国对欧盟所关切的强迫劳动问题已有所回应。

据一名了解谈判情况的欧盟官员透露，“就目前情况来看，欧盟和中国之间的政治协议将于周三达成。”

其他了解谈判的官员表示，根据该协议，中国将向欧盟企业开放其制造业，以及建筑、广告、航空运输、海事服务、电信，在某种程度上还将开放云计算。

一名欧盟高级官员说，“我们将在中国获得更好的市场准入和投资保护。改善市场准入是我们多年来一直在努力的事情，中国已经向我们迈出了一大步。”

但根据双方商定的时间表，有关投资保护的谈判可能会在明年继续进行，并在晚些时候结束。

报道指出如果周三就该协议达成政治协议，将其转变为法律文本可能需要几个月的时间。欧盟官员们说，再加上批准程序，这可能意味着大约需要一年时间才能实施。

中国和欧盟原本设下今年底前达成中欧投资协定的目标。欧盟希望以此为欧洲企业争取更多进入中国市场的机会；对中国而言，该协定有利于突破华盛顿围堵，这也是修复因冠病疫情和香港问题受损的中欧关系的重要一步。

不过，据政治新闻网站Politico报道，中国副总理刘鹤原定本月22日与欧盟贸易专员东布洛夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）敲定中欧投资协定，但由于美国和部分欧盟国家反对，相关会晤被迫延期。

波兰外长拉乌（Zbigniew Rau）早前在推特敦促欧盟不要操之过急。他称：“欧洲应该与中国寻求一项公平、互利的全面投资协定。我们需要更多磋商和透明度，让我们的跨大西洋盟友加入进来。”

欧盟内部对中国的劳工问题存有顾虑，是阻碍该协定的一个症结。法国外贸及经济吸引力部长里斯特（Franck Riester）上周三（23日）向《世界报》表示，如果中国无法解决强迫劳动问题，法国将拒绝支持中欧投资协定。

中国被指在新疆展开强迫劳动，但北京予以否认。中国外交部发言人汪文斌22日在例行记者会上称，新疆根本不存在什么“强迫劳动”问题，有关说法是没有根据的污蔑抹黑之词。

德国商业杂志WirtschaftsWoche上周也引述消息人士称，中欧磋商在最后阶段陷入僵局，原因是中国提出投资欧洲核电厂，并在该领域使用中国技术，令一些国家担心敏感的基础设施被中国控制；对此，中国外交部上周四（24日）回应说，双方谈判目前进展顺利，并称“中方提出希望投资欧盟核电站造成谈判僵局”的消息是假新闻。

有分析也指，该协定可能让欧洲与未来拜登政府的跨大西洋关系复杂化。柏林墨卡托中国研究中心主任胡塔里（Mikko Huotari）形容，中欧投资协定对中国来说是一个“象征性胜利”，可能会加大在中国问题上建立跨大西洋联盟的难度。



