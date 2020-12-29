莆田公安局长陈枫传赴港出掌中联办警联部

北京组建驻港国安公署，原中联办警务联络部部长李江舟担任副署长。据知情者透露，福建省莆田市副市长、公安局局长陈枫已到香港，出掌中联办警联部。陈枫曾经留学英国，担任过中国驻美使馆警务联络官，英语流利。

据《星岛日报》报道，陈枫大概两三个月前已经抵港工作，并与部分纪律部队首长接触。现年53岁的陈枫是福建连江人，毕业于中国人民警官大学外语系，长期在福建省公安厅工作，历任省公安厅办公室副主任、指挥情报中心政委、警务保障部部长等职，2018年担任莆田副市长、公安局长。公安部常务副部长王小洪曾任福建省公安厅副厅长，是陈枫的老上司。

陈枫涉外经验丰富。网上一篇文章披露，他曾前往英国基尔大学攻读犯罪学硕士学位，成为福建省第一个拿奖学金出国留学的民警。文章称陈枫在留学时“早上泡图书馆翻阅各种书籍，晚上学习到半夜才入睡”。2004年，他被公安部外派驻美使馆担任警务联络官，前后四年半，参与办理涉及两国的刑事犯罪案件、领导人访美警卫安保工作。

2011年，陈枫还作为中国第16支赴东帝汶维和警队警队长，带领23名队员，克服艰苦的条件执行维和任务。他回忆：“在东帝汶执行维和任务，最大的挑战是需要直接执法，我给自己下了个目标，一周内基本掌握当地的社会治安情况。”