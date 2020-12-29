10名涉偷渡台湾案港人据报当庭认罪

涉嫌偷越边境的12港人逃犯案昨天在深圳市盐田区人民法院开庭。当中10名被告当庭均表示认罪，希望法庭从轻处罚，法庭宣布案件将择期宣判。

综合香港媒体《大公报》报道，上述10人中，邓棨然、乔映瑜两人被控“组织他人偷越边境罪”，郑子豪、严文谦、张铭裕、张俊富、黄伟然、李子贤、李宇轩、郭子麟等八人被控偷越边境罪。 余下两名港人因被捕时未满18岁，相关案件昨天未被审理，法院将择日举行听证会作决定。

公诉机关指控，邓棨然、乔映瑜根据他人安排，策划组织多人从香港偷渡至台湾。今年8月23日凌晨，二人分别联系郑子豪等八人以及廖某某、黄某某（均另案处理）在香港西贡布袋澳会合，共同乘船偷渡，在途经广东省管辖海域时被海警部门查获。

法庭听取了10名被告人对公诉机关指控涉嫌偷越边境犯罪的辩护意见，并听取了公诉人和辩护人的控辩意见。邓棨然、乔映瑜等10人当庭均表示认罪，希望法庭从轻处罚。部分港籍和深圳市人大代表、政协委员、记者以及被告人亲属旁听了庭审。庭审结束后，法庭宣布择期宣判。

另据《星岛日报》报道，针对法院的决定，家属要求当局勿再以“择期宣判”等理由，继续无限期拖延释放12港人的日期。

还有家属表示，尽管中国法院今早称审讯以公开形式进行，但却以旁听席已满为由，拒绝家属、委托律师、记者，以至各国外交人员旁听庭审；官派律师也拒绝接听家属电话，拒绝回应家属讯息，形容是“秘密审讯”。

家属还指12港人的基本权利早已被大陆当局剥夺，审讯过程不公义，家属早已承受极大痛苦，所求的也只是希望子女能够安然无恙，早日回港团聚。



另外，有家属律师则认为，不当庭宣判有几个可能性，第一，庭审中发生了一些意外情况，法官不敢擅自决定，需要听从更高级别官员的决定。第二，官方要营造威不可测的氛围，不能让人觉得民间可以预测到官方的结果。第三，两个未成年人的听证结果没有出来，需要等待结果后一并公布。第四，因本案重大，需要履行内部审批程序，比如审委会或者政法委开会等。第五，为了协调判决日期与刑期一致，防止判决后家属或律师不服闹事，索性等到要放人的时候再判决。判决后10天就放人，这段时间用来协调与香港方面的交接和遣返。

家属律师分析，该案是今年8月25日正式拘留，如果有八个人判6个月的话，刑期就是到明年2月24日。公安局是今年11月27日移送检察院，检察院是今年12月16日起诉到法院，法院应该在明年2月15号之前判决，所以不排除晚点宣判的可能性，但结果应该是已经有了。

