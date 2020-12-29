美官员：特朗普解决TikTok问题可能性愈小

了解情况的美国官员说，美国现任总统特朗普1月20日卸任前解决TikTok在美命运的可能性越来越小，不过仍然有些微的可能在1月份达成协议。

据路透社报道，美国政府周一对12月7日美国法官发布的初步禁制令提起上诉，该禁制令阻止执行美国商务部针对TikTok的禁令。

特朗普政府针对TikTok的理由是国家安全方面的担忧，称中国政府可能会获取美国用户的个人数据。在美国拥有超过1亿用户的TikTok否认了这一指控。

在12月7日的一项裁决中，华盛顿的美国联邦地区法官尼科尔斯（Carl Nichols）发布了一项禁令，阻止美国商务部禁止TikTok在美国境内的数据托管、内容交付服务和其他技术交易。

美国司法部表示，正就尼科尔斯的禁令向美国哥伦比亚特区上诉法院提起上诉。

美国宾夕法尼亚州法官比特尔斯通（Wendy Beetlestone）10月份也裁决阻止了原定于11月12日生效的商务部禁令的实施。另一家美国上诉法院将于2月份听对于该判决的上诉。

比特尔斯通还在9月发布的禁制令，阻止美国商务部要求苹果和谷歌从他们的应用商店中删除TikTok应用程序。两周前，华盛顿的一家美国上诉法院听取了政府对这一裁决的上诉。

本月早些时候，特朗普政府决定不再延长要求字节跳动出售TikTok在美业务的行政令的最后期限。这给了司法部权力，在截止日期到期后，就可以强制执行该行政令。

在12月16日接受采访时，当时的司法部副部长罗森（Jeffrey Rosen）拒绝透露司法部是否会寻求执行该行政令。罗森目前为美国代理司法部长。