强调监管创新 浙江要巩固金融科技等领域领先优势

浙江省委常委会昨天（28日）召开会议，研究部署该省对强化反垄断和防止资本无序扩张的相关工作。会议由省委书记袁家军主持。

据浙江在线报道，会议指出，强化反垄断和防止资本无序扩张，是中央作出的重大决策部署，是完善社会主义市场经济体制的内在要求，也是浙江省自身高质量发展、特别是平台经济健康发展的现实需要。

会议指出，浙江平台经济、线上经济和金融科技比较发达，因此省政府既要在这些重要领域展示经济的创新力和活力，同时也要在监管上率先探路、走在前列。要更好地扛起推动平台经济、线上经济健康发展，维护良好的互联网经济生态体系的责任担当，巩固平台经济、线上经济和互联网金融、金融科技的领先优势，以良好的发展成效展示“重要窗口”的政治自觉。

会议强调，要扛起责任，主动作为，在整体推进公平竞争、监管创新和推动企业竞争力提升上走在前列。要高度关注平台经济和金融领域出现的新情况新问题，不断提升平台经济和金融的监管能力，着力树立公平竞争的导向，大力营造公平竞争的环境，有效激发全社会创新创造活力，厚植平台企业不断涌现、蓬勃生长的良好土壤，为经济社会发展增创新优势、提供新动能。对其他领域存在的垄断和资本无序扩张问题也要加强监管、保障健康发展。

在具体工作中，监管流程要全过程、一体化，监管体系要迈向整体智治、高效协同，风险防范要实现源头管控、预防在先，教育引导要做扎实、做到心里去，同时服务要更到位、更精准。

会议指出，强化反垄断和防止资本无序扩张，是为了更好地规范和发展平台经济和互联网金融，推动平台经济和互联网金融发展迎来新机遇、进入新阶段。要抓住机遇、顺势而为，以更大力度、更实举措、更准政策，在建设全球数字变革高地上取得新突破，在探索数字化基础制度和标准规范上提供浙江实践，在打造平台经济、互联网金融高质量发展的最优环境上出硬招实招，在着力提升金融监管能力、推动金融科技创新上积极作为，推动平台经济和互联网金融规范发展、创新发展、有序发展、健康发展。

会议还研究了其他事项。