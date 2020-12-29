《香港志》首册出版方强调无意“洗脑”

由团结香港基金成立、负责编修《香港志》的“香港地方志中心”（下称中心），昨天出版首册《总述 大事记》，介绍香港上至新石器时代，下至2017年7月1日的6500多项大事。中心介绍愿景时提到，让港人“了解香港与国家、中华民族与生俱来的血脉亲情”。对于香港特首林郑月娥及中联办主任骆惠宁担任中心的名誉赞助人，中心强调负责编志的学者编辑自主，过程不受任何事左右，中心也没有意图“洗脑”。

根据《明报》报道，中心在去年8月成立，目标以八年时间编修整套《香港志》，涵盖自然、经济、社会、政治等范畴，中心设由学者组成的编审委员会，负责审核文稿。对于有官员成为中心的名誉赞助人、当然顾问，加上其成立背景，令其工作目的引来关注。中心总裁林乃仁称，学者编志时不会评论事件对错，仅陈述事实，当中没有政治色彩，“完全是一个历史文化工程”。

被问到现存不少关于香港史的资料，与地方志有何差异？中心理事、岭大协理副校长刘智鹏称，“史”有别于“志”，“历史往往会选择一种说法，表达了历史学家对过去一段时间的看法”；地方志尽量持平，“述而不论”记录过去的事。

中心称，其使命及愿景是记述香港千百年变迁，让港人“了解香港与国家、中华民族与生俱来的血脉亲情，以及不可分割的共同命运”。刘智鹏说，过去一段很长时间，“香港人不太知道香港是什么地方”，香港“好像石头爆出来，周围的人都不关我们的事”。他认为，倘不编修地方志，港人或不知以前香港与周边地区的关系是千丝万缕。

《总述 大事记》长约53万字，中心网站可免费阅览，下月初书局会出售印刷版本。该书提及六七暴动、占领运动等香港近代大事，部分事件涵盖社会不同立场的看法，如该书提及2013年“戴耀廷、陈健民、朱耀明三人联合发表‘让爱与和平佔领中环’的‘信念书’，宣称要以和平非暴力的‘公民抗命’方式，争取2017年普选行政长官”；2014年有团体发起反对“占领中环”签名运动，又举行“8．17和平普选大游行”。

中心执委会主席、行会召集人陈智思估计，编修整套《香港志》耗资7.8亿元（港元，约1.34亿新元），七成经费用作编修、出版等。他说，目前已筹得三分之一经费，政府没向中心提供直接资助，但有信心日后能募集足够资金完成编纂工作。中心还称，截至11月已获47家港资、中资及英资企业应允捐款，包括汇丰、恒隆地产、太古集团等。