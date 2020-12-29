连三年千亿违约 中国信用债信息公布将统一标准

在经历连续三年每年逾千亿人民币（约200亿新元）信用债违约后，中共中央经济工作会议提出要完善债市法制建设，中国金融监管机构当前最新举措是明年将统一信用债信息公布标准。

据彭博社报道，中国央行、发改委和证监会周一（28日）发布了《公司信用类债券信息公布管理办法》，对信息公布的要件、内容、时点、频率等作了统一要求，同时明确了发行人、企业实际控制人以及承销机构等违法违规的法律责任；新规将自2021年5月1日起实施。

根据最新办法，企业未按规定履行信息公布义务或所公布信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给债券投资者造成损失的，应当承担赔偿责任；企业的控股股东、实际控制人和高管，以及承销机构等亦应承担连带赔偿责任，但能证明自己没有过错的除外。

据中国央行数据显示，截至10月末，中国境内公司信用类债券余额高达28.9万亿元人民币。由于历史发展原因，境内信用债市场呈现多头监管格局，央行主管的银行间市场交易商协会（NAFMII）负责规范银行间债市，交易所公司债券由证监会监管，企业债券则需发改委审批。多头监管的格局使得信用债在发行、评级及信披等环节长期存在标准和规则不一的情况。

中国央行并在公告中称，下一步人行将会同相关部门继续推动公司信用类债券规则统一，推进债券市场互联互通，提升债券市场法治化水平。