中国官媒批“盲盒经济”引生产商股价大跌

针对在中国火热的盲盒产品，中国官媒新华社发文批评“盲盒经济”引起年轻人上瘾及赌博心理，滋生畸型消费，指出监管部门应进一步规范盲盒经营模式。受此影响，“盲盒第一股”泡泡玛特昨天股价大跌近10%。另一盲盒供应商名创优品股价盘前大跌超7%。

综合新浪财经、第一财经和香港01新闻报道，新华社的文章指出，一个盲盒的售价在49元（人民币，下同，约10新元）到79元不等，也有上百元的。跟踪玩具市场动向的头豹研究院数据显示，中国盲盒市场市值已超过25亿元，2014年至2018年的年均复合增长率达15.6%，可见盲盒在中国已掀起潮流。

文章还说，盲盒不但是经济现象，也反映了中国年轻人心理和生活状态，不少盲盒爱好者每月花费大量金钱，但“一入盲盒深似海，从此钱包是路人”。过去一年在电商平台已有约20万名消费者在盲盒花费超过2万元。

文章引述学者指出，消费者应保持正确消费观念，不应为冲动“买单”，监管部门应避免行业畸型发展，为社会和青少年成长带来负面影响。

作为中国最主要的盲盒生产商，泡泡玛特昨天受压报76.4元，跌9.8元，盘中股价一度跌逾16%，市值蒸发近120亿港元。

而中国休闲百货品牌“名创优品”近日也入局盲盒市场，推出包括盲盒、艺术潮玩、日漫手办等在内的新品牌“TOPTOY”。受官媒批评影响，昨天股价跌9.07%，报28.23美元。