日本新任大使：望中方“好好研究”日本人对华印象负面原因

今年11月抵达中国，新上任的日本驻华大使垂秀夫上周接受中国媒体访问时重申，自己将推动日中关系发展作为毕生事业的信念“到今天也没有丝毫改变”。他同时强调，日本人对华态度趋于负面，希望中方能“好好研究”原因，并扭转局面。

此前中国国务委员兼外长王毅11月30日在第16届“北京-东京论坛”开幕式上表示，“北京-东京论坛”今年进行的舆论调查显示，中国民众对日好感度不断上升，达到45%的高位，日本民众对华好感度却降到了10%的新低。中日民众感情出现反差，这一问题值得重视和深思。

对此，被视为日本政府中“知华派”的垂秀夫指出，在日本人对华情感方面，针对造成这种现状的原因以及如何扭转这种局面，还希望中方能够好好研究。

他直言：“当然，我们愿意同中方一起思索，如有需要也可以提出参考意见。对于中方的努力，我们会尽全力去协助。”

据澎湃新闻报道，垂秀夫表示，搞好外交部门同行间的沟通正是我们外交官的职责所在。

他也指出，在过去中国人对日印象极为不佳的时期，中方经常要求日本政府采取措施。而日本政府也一直在努力，比如健全吸引中国游客的制度，切实开展各种文体交流和青年交流活动等。国民感情问题有着非常脆弱的一面，很多因素都可能成为其突然爆发的导火索。

他强调：“今后，我们将一如既往地为改善中国人的对日情感而不懈努力。”

另外，在这次的舆论调查中，日中双方均有约70%的人回答说“日中关系很重要”。因此，我认为日中两国应该有更多的人，逾越认知上的不足和感情上的障碍，谦虚坦诚地客观看待对方，并开展多领域和多层次的交往。

今年59岁的垂秀夫是第五次来华工作，正值日本政府换届，日本驻华大使馆新闻文化中心的玄关处也换上了一张日本新任首相菅义伟和垂秀夫的合影。

在垂秀夫看来，中日之间“最需要的是建立稳定的关系”，他相信这就是菅义伟的对华政策，并直言：“我相信虽然我们的首相换了，但对华政策大方向、大战略还是不会有改变。”

垂秀夫表示，外交涉及的是国与国的关系，尽管说有各自的政府在管控，但归根结底国民之间的感情和信任问题恰恰是需要外交部门去妥善应对的。