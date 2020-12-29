中国15式坦克高原训练

中国西藏军区的15式轻型坦克现身高原展开射击训练，同时该军区士兵已配装新一代单兵数字化作战系统。

据中国央视军事频道12月28日发布的视频介绍，西藏军区在海拔4700米的高原组织加强连进攻战斗演练。演练中，解放军新型15式轻型坦克打击装甲目标。

15式轻型坦克现身4700米高原展开射击训练。（央视军事视频截图）

15式轻型坦克重35吨，主要用于山岳丛林、高原高寒山地的快速部署、机动突击和地域控制，具有重量轻、防护能力好、攻击力强等特点。

据香港01报道，在2019年发布的《新时代的中国国防》白皮书中，15式轻型坦克被列入解放军主战装备。同年的中共建政70周年阅兵式上，该型坦克首次实装公开亮相。

据称，15式轻型坦克在高原作战有三大优势：一是15式轻型坦克态势感知能力更强，能精确显示战场情况；二是其通信操作更智能简便，能实现车组乘员信息共享；三是15式轻型坦克装备的火控系统，大幅提升其作战能力。

为提升解放军作战能力，西藏军区还配装了新一代单兵数字化作战系统。

《朝闻播报》27日播出的画面显示，装备这一作战系统的展示可以通过自己的夜视多功能目镜进行友军标记和敌我识别。指挥部也可以通过战士的目镜传回的视频和信息，准确定位到每个战士的位置和状态，可以观察到实时战场情况。央视在报道中指出，这种新型数字化单兵系统，可以在夜间直接引导炮兵火力进行打击。