香港发现罕见古罗马风格蓄水池 历史或逾百年

香港深水埗石硖尾主教山山顶蓄水池荒废已久，水务署建议进行平整工程。有市民发现，主教山蓄水池疑似是在香港甚为罕见的古罗马式建筑，28日到场抗议工人施工，希望将工程煞停。

综合“香港01”与《星岛日报》报道，该区区议员何启明表示，由于结构问题加上荒废已久，水务署建议为石硖尾主教山山顶蓄水池进行平整工程，随后再交还地政处，并指区议员一直要求政府将主教山继续开放予市民晨运。

他表示，28日早上接获不少市民告知，主教山蓄水池疑似是在香港甚为罕见的古罗马式建筑，并指他与同事随后到场视察后，发现部分喉管显示“1909” ，因此估计整个建筑物可能已有超过100年历史，较水务署原先所估计的再老30年。他已要求水务署立即停工，并将在今年一月初的区议会大会讨论保育问题。

民建联立法会议郑泳舜指，与团队联络水务署及发展局，叫停清拆工程，并获水务署承诺即时暂停拆卸。

郑泳舜要求当局仔细评估研究建筑物的保育价值，没有详细评估结果前不要启动工程，并引述署方指，将会尽快约见古物古迹办事处人员前往考察。立法会建筑、测量及都市规划界议员谢伟铨昨日也致电发展局表达关注，对方答应即时停工及派员检视。

同时，香港警方指昨晚有八人深夜到水库拍照，因违反限聚令被控。