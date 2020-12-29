苏州数字人民币红包测试收官 线上消费红包金额占44.7%

苏州数字人民币红包27日试点正式结束。数据显示共536人参与“双离线”支付体验，线下消费场景以商场超市、日用零售、餐饮消费、生活服务为主。

根据“苏州发布”微信公众号12月28日晚披露的数据，截至12月27日24时，中签市民已领取红包人数9万6614人，占总中签人数比例为96.61%，参与“双离线”支付体验人数536人。已消费红包金额1896.82万元，占发放红包总金额比例为94.84%，其中：线下商户消费红包金额1049万元，占比55.30%，线上（京东商城）消费红包金额847.82万元，占比44.70%。

而线下消费场景以商场超市、日用零售、餐饮消费、生活服务为主，排名前五位的线下消费商户为来伊份、中石化、中移动、大润发、天虹商场。

“苏州发布”官方微信号此前在本月4日宣布，将通过摇号抽签方式，在“双12苏州购物节”面向符合条件的苏州市民发放2000万元数字人民币消费红包，每个红包金额为200元，红包数量共计10万个。中签人员可于12月11日20时至12月27日24时通过“数字人民币APP”至苏州地区指定线下商户进行消费，也可通过京东商城进行线上消费。苏州数字人民币红包领取界面

“苏州发布”称，这既是苏州市在疫情防控常态化期间为刺激消费、拉动内需开展的创新实践，也是数字人民币研发过程中的一次常规性测试。

不仅如此，苏州数字人民币红包试点是继深圳后，第二次从半封闭走向半开放的数字人民币测试。

相比于深圳，苏州数字人民币红包的申请条件更为严格，数量、金额、持续时间均有翻倍，指定运营机构由工农中建四大行基础上增加了交通银行、邮储银行，6家指定运营机构开立不同类别的数字人民币钱包，京东数科、华为、vivo等众多商业企业也加入其中。

使用场景也更为广泛，苏州市共布设了可使用红包的线下商户10368家，在十个市（区）板块的核心商圈均有覆盖，还首次在线上布设了使用场景。收货地址在相城区的市民还可选择京东商城自营商品货到付款场景使用数字人民币支付。

在功能上，苏州的数字人民币红包测试中，除了传统的线下二维码支付方式外，还首次推出线下“碰一碰”支付功能和电商线上支付功能，部分市民还参与体验了离线钱包功能。

根据消费者对离线支付的体验描述，离线支付可在飞行模式下，打开数字人民钱包的上滑付款界面，选择碰一碰的支付方式，设置打开NFC（近距离无线通讯技术），然后与同样在离线状态下的打开了碰一碰收款界面的商户手机进行碰一碰，即刻完成转账。