亲绿民调：反对蔡英文者增400万

台湾总统蔡英文获选连任至今已超过七个月，亲绿民调显示，不赞同蔡英文处事的受访者急增400万。台湾民意基金会董事长游盈隆认为，蔡英文第二任期的蜜月期已在本月结束。

据风传媒报道，台湾民意基金会29日公布最新全岛性民调，调查首先询问受访者是否赞同蔡英文的治台、人事安排及政策，结果显示，17.5%民众表示非常赞同、35.3%还算赞同、20.6%不太赞同、15.7%一点也不赞同、11%没意见或拒答。

换言之，台湾民众有53%的人基本上赞同蔡英文治台方式，不赞成者则有36%，赞同者比不赞同者多了16.5个百分点。和上个月的调查相比，赞同者减少2.4个百分点，不赞同者增加5.2个百分点，一来一往下，赞同者超过比不赞同者的比例明显减少7.6个百分点。

游盈隆认为，根据基金会一贯使用的“总统蜜月期”操作性定义，蔡英文第二任期的蜜月期已在本月结束，“总统蜜月期”界定标准包含表现赞同率大于等于百分之50，以及赞同率与不赞同率相差20个百分点以上，若只符合其中一个指标或都不符合，则可判断“总统蜜月期”已经结束。

游盈隆指出，从今年整年的民调趋势来看，蔡英文整年的赞同率都高于百分之50；最高是5月的71.2%，最低则是12月的52.8%，这出现在疫情大流行的历史情境下，是一个非凡的表现，也是一个非凡的成就。

不过游盈隆也提到，从另一个方面看，蔡英文不赞同率最低是5月的15.6%，最高则是12月的36.3%，2者相差20.7个百分点，这表示在过去七个月中，不赞同蔡英文者急剧增多，如果换算成实际成年人口数大约有400万人左右。

游盈隆分析说，蔡英文整年赞同度都在五成以上，可归结于防疫表现杰出、纾困赢得人心、亮丽经济表现、空前良好的台美关系、两岸关系处理获多数人肯定、政府国防表现获支持、苏内阁施政长期获大多数民众肯定、台湾宪政史上首次双首长制付诸实行等八点原因，这其中包含蔡英文个人的努力和付出，但某个程度上是机运，“所有好事情都发生在她身上，造就了那样一个稀有的现象。”

不过游盈隆提到，今年下半年也出现了许多隐忧，包含莱猪进口问题，以及日益受关切的食安问题、多数人失望的司法改革、以及最近新浮现的新闻自由问题等，对外则有川普时代即将走入历史，台美关系荣景不再，两岸关系随时充满不确定性，蔡英文2021年的声望走势值得关注。