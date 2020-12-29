消息：蚂蚁考虑设金融控股公司接受监管

知情人士透露，蚂蚁集团正计划把其金融业务划入一家控股公司，后者可能面临更像对银行的那种监管，这就可能会阻碍其利润最丰厚的一些部门的增长。

据彭博社报道，因为事未公开而要求匿名的人士说，这家金融科技巨头正计划把所有需要金融牌照的部门都塞入控股公司，等待监管层批准，还称计划仍在讨论中并可能有变。

上述人士还说，蚂蚁考虑划入控股公司的业务包括财富管理、消费贷款、保险、支付和网商银行，一家最大股东是蚂蚁集团的互联网银行。在金融控股公司架构下，蚂蚁的业务可能面临更多资本要求，从而可能会限制其进一步放贷以及维持过去几年那种扩张步伐的能力。

知情人士中的一位说，蚂蚁集团正计划把数字生活方式业务（送餐、上门服务和酒店预订服务）留在金融控股公司之外。该人士补充说，蚂蚁集团仍将是所有这些业务的母公司。

该人士透露，蚂蚁目前并未研究分拆公司的方案，不过正在就什么结构将能被接受寻求监管机构的更多指导，并可能根据反馈改变计划。

中国已经采取了一系列举措来遏制阿里创始人马云的互联网金融帝国，其中最新一项是监管机构周日要求蚂蚁集团制定整改方案。虽然没有直接要求该公司分拆，但是央行强调，蚂蚁“要充分认识到整改的严肃性和必要性”并尽快制定实施时间表。

彭博行业研究驻香港的分析师弗朗西斯·陈（音译自Francis Chan）说：“其（蚂蚁集团）增速可能大大减缓”：，包括财富管理和消费贷款在内的非支付业务的估值或被压缩至多75%。

上个月，蚂蚁本来要以超过300亿美元（398.71亿新元）的估值上市，但是后来监管机构出手干预、叫停了这宗首次公开募股(IPO)。根据IPO公告，蚂蚁集团截至6月末手持110亿美元的现金和现金等价物。该公司10月份在招股书中说，其将用子公司浙江融信网络技术有限公司来申请金融控股牌照。

根据11月生效的规定，控制至少两个不同类型金融机构的非金融公司需要持有金融控股牌照。

弗朗西斯·陈估计，蚂蚁集团单为放贷业务就需要注入至少700亿元人民币（142.44亿新元）的新资本。这是根据要求蚂蚁就联合贷款出资30%、资产杠杆不得超过五倍的新规草案计算得出的。他认为，蚂蚁的估值可能降至1530亿美元以下，与两年前经过一轮融资之后的估值差不多。