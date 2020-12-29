台湾平均四分半一人罹癌 癌症新发创新高

台湾卫生福利部29日公布的最新报告显示，2018年台湾平均4分31秒就有一人罹患癌症，比2017年快11秒。2018年新发癌症人数为116131人，较上年增加4447人，创历史新高。

据中新社报道，以癌症年龄标准化发生率来看，2018年台湾每10万人中有309.8人罹癌，较2017年增加4.4人。

以性别来看，2018年男性新发癌症人数为61779人，2018年年龄标准化癌症发生率为每10万人口341.3人，较上年增加5.6人。女性新发癌症人数为54352人，每10万人口284.7人，较上年增加3.7人。

2018年台湾癌症新发人数所患癌症种类前十名排序依次为大肠癌、肺癌、女性乳癌（即乳腺癌）、肝癌、口腔癌、摄护腺癌（即前列腺癌）、甲状腺癌、皮肤癌、胃癌、食道癌。其中，大肠癌已连续13年成为台湾新发人数最多的癌症，发病人数增加最多的则是摄护腺癌（前列腺癌）及肺癌。

台湾肺癌学会理事长陈育民说，若家族中有直系亲属如父母、子女罹患肺癌，本人罹患肺癌的比率也会增高；此外，长期处在空气污染区域或自身患肺结核、肺气肿等疾病的民众，也应注意肺部的健康状况。

2018年台湾癌症发生年龄中位数为63岁，与2017年相同。此外，台湾癌症死亡率连续八年下降。卫生福利部官员说：“如今罹癌不等于死亡，应更重视确诊后的医疗照顾及回归社会正常生活”。但因为人口老化加快及生活状态不健康等因素，台湾今后罹患癌症的人数预料仍将持续上升。