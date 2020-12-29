高福：中国灭活疫苗反馈很好

在解释中国与欧美在冠病疫苗研发进展的差距上，中国科学院院士、中国疾控中心主任高福指出，中国走得最快的三种灭活苗都已经三期临床接近尾声，而且反馈很好。

高福告诉新华社，强调中国是率先将病毒分离及测序的国家，结果也向世界公开透明。他指出，当中国把疫苗研究出来的时候，中国已经没有病人了，那就不具备三期临床实验的环境。

他强调现在不是比疫苗谁快谁慢、谁好谁坏，现在是和病毒比，看谁能把病毒挡住，我们的竞争对手是病毒，不是欧洲、美国还是哪个国家，也不是公司之间的竞争，人类要联合起来，用公共产品去共同消灭病毒。

高福认为，这个时候如果不同的公司、不同的国家走不同的路子，最后证明某一条、某两条或某三条最好，这对人类是好事，如果大家追着一个路线做，万一有问题呢？起初我们对冠病病毒了解太少，所以中国开始布局五条路线，大家一起来研发。

他也提醒，要对中国的疫苗有信心，要对中国的科学家有信心，要对中国从事公共卫生事业的人员有信心。

在灭活疫苗与mRNA疫苗两种不同的研发方案上，高福强调目前无法排除mRNA疫苗在健康人生上是否会出现副作用，有可能存在安全问题。

针对病毒溯源，高福强调病毒的隐蔽性、狡猾性，指目前尚不能确定病毒的动物载体，并怀疑本次的新冠病毒是不是一定也有个动物载体。