据报港龙丘应桦任大湾区航空CEO

香港国泰旗下的港龙航空行政总裁丘应桦将出任香港航空大亨黄楚标新创立的大湾区航空公司行政总裁一职，明年1月4日生效。

根据《南华早报》报道，根据业内人士以及内部备忘录的消息显示，现年62岁的丘应桦将在下周一开始担任新职位。他本周会从现职退休，结束在国泰近40年的服务。

报道还形容此次任命是深圳东海航空董事长黄楚标新创立的大湾区航空公司的一次意外之举。黄楚标在备忘录中要求员工欢迎丘应桦的上任。

这一任命将对粤港澳大湾区起到提振作用。目前，粤港澳大湾区正在确保获得监管部门的批准，包括获得航空运营商执照和航空运输许可证，允许其运营从香港飞往任何目的地的定期航班。

中国交通银行的子公司交银国际(BOCOM International)交通运输业分析师尤璐雅对此指出，如果他们能找到丘应桦出任CEO一职，他们几乎没有理由不去这么做。

尤璐雅还分析说，香港航空市场对于本土新兴航空公司历来是艰难的，因此他们需要任何可以获得的优势。考虑到大湾区航空试图进入这个市场时面临的复杂性，他们必须在任用新人时“从一开始就更具竞争力”。

这一职位的变动意味着这位港龙航空前掌门人将把自己管理一家专注于亚洲市场、足迹遍布中国、超过50个目的地和拥有48架飞机的航空公司经验，换到一家只拥有三架飞机的初创航空公司。

国泰旗下的港龙航空今年10月宣布倒闭，原因是其母公司进行因冠病疫情带来的大规模重组，并在此过程中裁员5900人。

港龙航空的倒闭极大地推动了大湾区航空的上市计划，使这家新航空公司有可能向香港政府申请运营前者放弃的一系列航线权。