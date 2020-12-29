港工程建设咨询企业和专业人士将可在大湾区大陆城市开业执业

广东省住房和城乡建设厅与香港特别行政区政府发展局通过视频连线方式共同召开新闻发布会，发布香港工程建设咨询企业和专业人士在粤港澳大湾区内地城市开业执业新措施：2021年1月1日起，香港工程建设咨询企业和专业人士在按有关要求完成备案手续后，即可在粤港澳大湾区内地城市开业执业。

据中新社报道，广东省住房和城乡建设厅积极推动内地与港澳在建筑师、结构工程师、造价工程师、监理工程师、房地产估价师、规划师等6个专业开展执业资格互认，截至2020年11月底，已有1630名香港专业人士通过互认取得内地注册执业资格。通过互认取得内地执业资格的香港专业人士，在加入内地建筑及相关工程领域企业并办理执业注册后，可以依照内地法规开展相应执业活动。目前，共有151名通过互认取得内地执业资格的香港专业人士在广东办理执业注册。同时，该厅大力支持广东自贸区南沙、横琴、前海片区住房和城乡建设主管部门制度创新，出台有关措施，落实具体工程项目试行港澳工程建设管理模式，项目总投资达到25.49亿元人民币。

广东省住房和城乡建设厅副厅长蔡瀛表示，推行资格互认以及试行港澳工程建设管理模式为粤港澳三地制度规则衔接打下了坚实的基础。但按照内地现行法规规定，港澳企业和人员仍须取得内地相应的资质资格方可在内地从事建筑领域相关活动。由于标准制度差异，大部分港澳企业难以满足内地企业资质申请条件，以及大部分港澳专业人士既不满足资格互认条件又难以考取内地执业资格。

近日，该厅印发《香港工程建设咨询企业和专业人士在粤港澳大湾区内地城市开业执业试点管理暂行办法》（以下简称《办法》），明确从2021年1月1日起实施。《办法》共23条，主要举措有：遵循业务相近原则，将香港企业和香港专业人士的业务范围与内地企业资质和人员资格所对应的业务范围进行比对，取最为相近的内地企业资质、人员资格所对应的业务范围作为香港企业、专业人士在粤港澳大湾区内地城市开业执业的业务范围。采取网上申报，由申请人在广东建设信息网填报信息和上传材料，符合备案条件的，在10个工作日内予以备案并在网站公布。一经备案，可在粤港澳大湾区内地九市通行。