张文宏：大规模传播基本不会在中国出现

中国复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏认为，病毒在传播中变异是必然的，并不代表疫苗中和抗体对其无效。至于疫情是否会在春节复发，他认为，如今检测能力已经增强。虽然不能避免散发病例的出现，但是大规模的传播基本不可能出现。

据澎湃新闻报道，张文宏在28日复旦大学承办的论坛上，谈及病毒的突变株、对新发传染病的控制等。他说，北美毒株、欧洲毒株都是短期的现象，世界多地的病毒会形成自己的优势株，但是随着世界范围内的交流增加，最终会形成一个主导株，这是一种在自然界中非常显著的现象。

张文宏指出，病毒的变异，尚未形成新的病毒血清型，即便形成新的血清型，也并不代表疫苗中和抗体对其无效。要筛选出对疫苗无效的突变，这需要等待疫苗上市后对疫苗保护失败的病例做测序来验证。一旦发现对疫苗无效的变异，那时候可以很容易地对疫苗进行调整，就像在流感疫苗上做的那样。

至于是否会再有一次疫情在春节复发，他认为，虽然中国部分地区出现病例源头不清，但二代传播链很清楚。在疫情最严重的时候，中国防控住了疫情，如今检测能力已经增强。虽然不能避免散发病例的出现，但是大规模的传播基本不可能出现。

不过他也指出，在有些地方，可能出现短时间内的防控难度增加，越是病例数多的地方，难度越大。如果病例少，做到源头可追溯，可以通过精准防控解决问题。