向中国问责 拜登：联合民主国家捍卫共同利益

（早报讯）美国候任总统拜登周一（28日）表示，在美国与中国竞争并究责其贸易、科技与人权侵犯作为之际，联合理念相近伙伴捍卫共同利益与价值，将使美国处于更强而有力的位置。

美国之音报道，拜登是在听取了国安与外交专家的简报之后发表谈话，他说：“面对当今最艰巨的威胁，需要美国的参与及领导，如果只有美国单打独斗将无法解决相关威胁。”

即将于2021年1月20日就职的拜登还指出，美国只占全球经济的25%，如果与民主伙伴站在一起，将能加倍经济谈判的筹码。

拜登强调，任何攸关中美关系的议题，不论是推动为中产阶级打造的外交政策，包括能保护美国劳工、知识产权及环境的贸易经济计划，或是确保印太地区的安全与繁荣、捍卫人权等，当我们身边围绕着对世界有相同愿景的国家，我们将能更强壮，也更能有效地达成目标。

面对气候变迁议题，拜登指出，美国占全球碳排放量不到15%，如果其他85%的排放国欠缺清楚共同应对的方案，世界只会继续暖化，气候变迁也会持续威胁着人们的生命财产、公共卫生与经济以及地球的生存。

拜登还谈到，美国今年也上了惨痛的一课，那就是没有准备好面对能在不同国界移动、在全球传播的大流行病，将会付出什么代价。

拜登说：“如果我们不投资世界上的伙伴，协助其强化卫生体系，将削弱我们击败冠病大流行的能力，也让我们无力面对下一场致命的疫情。”