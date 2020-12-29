研究：武汉冠病实际感染人数或为确诊病例十倍

中国公共卫生部门进行的一项研究表明，今年年初在武汉暴发的冠病疫情实际规模可能是记录感染人数的近10倍；但总体感染水平较低，距离防范疫情复发的群体免疫还有很大差距。

根据彭博社报道，这项由中国疾病预防控制中心在4月对3.4万余人进行的全国冠病血清流行病学调查显示，武汉社区人群冠病抗体阳性率为4.43%，即这些人体内检测到冠病特异性抗体，表明既往可能感染过病毒。

这个比例表明，拥有大约1100万人口的武汉，可能有高达50万人感染过冠病病毒；这是4月中期卫生当局报告的当地确诊病例5万例的10倍左右。

另据中国疾控中心昨天在官网发布的新闻稿，上述调查发现武汉之外抗体阳性率低得多。武汉外的湖北市州抗体阳性率0.44%；而湖北之外，包括北京、辽宁、上海、江苏、广东和四川在内的六个省份共1.2万余人中，仅检测到两例抗体阳性，阳性率极低。

武汉的调查结果意味着，即使是中国疫情最严重的城市，也仍然容易遭受疫情的卷土重来。在流行病学家看来，至少有一半的人群需要接触病毒，才能达到群体免疫的最低门槛。例如西班牙和瑞士今年春季的抗体阳性率分别高达6.2%和11%。虽然这一数字均高于武汉的4.4%，而且是在随后席卷欧洲的疫情浪潮之前，但仍未达到群体免疫阈值。

疾控中心新闻稿还说，本次调查是中国首次对不同流行水平地区基于人群的大规模冠病血清抗体阳性率调查。

彭博社对该研究调查分析指出，中国最初因处理疫情不力导致全球蔓延而受到国际上的批评。美国对在武汉的确诊数字统计也提出了质疑，而随着疫情在欧美的大规模暴发，更增加了人们对中国篡改数据的怀疑。

此次血清数据虽可能重新引发这些讨论，但考虑到检测能力或有限，医院因患者突然激增而人满为患，卫生当局在疫情暴发期间低报病例是很常见的。加之冠病病毒具有让其中一些感染者不出现症状的能力，加剧了统计数字准确性的困难。