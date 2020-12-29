中国无条件批准韩国两大造船巨头合并

现代重工集团旗下的造船业务控股公司韩国造船海洋28日声明，中国国家市场监督管理总局已对现代重工与大宇造船的企业合并案作出“无条件批准”的决定。

据韩联社报道，中国市场监管总局在发送给韩国造船海洋的通知书中说，合并不会限制市场竞争。中国去年7月受理上述两家韩企的合并申请，分三个阶段进行了为期一年零五个月的审批程序。

韩国造船海洋方面说，韩中两国造船业竞争激烈，原本预测合并会在华遇到较大阻力，但得益于公司对市场垄断等问题的积极说明，最终取得了“无条件批准”的结果，而这也将对正在进行审查的其他国家产生积极影响。

加上去年10月和今年8月做出批准决定的哈萨克斯坦和新加坡，在现代重工提出申请的六个国家中已有三国批准，欧盟、韩国和日本的反垄断监管机构正在审查当中。

受疫情蔓延影响，该合并案在欧盟的审查程序已被推延三次。据业内人士和外电消息，欧盟方面担忧两家韩企合并后在当地的市占率超过20%，而且格外关注液化天然气（LNG）运输船市场的垄断与否。

据悉，韩国造船海洋今年10月已向欧盟执行委员会提出部分让步条件，并要求欧盟方面早日完成审批。一名业内人士预测，欧盟可能会在明年年初做出决定，而韩日两国很可能与欧盟做出同样决定。