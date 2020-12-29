据报日本研发最新导弹射程可达北京

日本目前正在研发的反舰导弹射程将达2000公里，这意味着导弹可打击到中国首都北京。若该导弹入列，这将是日本自卫队所拥有导弹的最大射程。

根据日本媒体《产经新闻》报道，多名日本政府相关人士昨天透露了上述消息。新型反舰导弹可从日本本土发射打击到中国和朝鲜。

据了解，导弹如果部署在日本西南岛屿，1500公里射程可打到平壤，2000公里射程可打到北京。此外，该款导弹还可能从舰船或飞机上发射。

报道指出，日本防卫厅对新型反舰导弹的研发始于2018年，截至2020年研发预算已达105亿日元（1.35亿新元）。2022年将开发导弹样品，并计划同年进行导弹性能试验。

日本内阁会议本月21日正式决定明年度政府预算案。其中，军费预算同比增长0.5%，达到5.3422万亿日元。日益膨胀的军费中，对于导弹的研发改造、新型战机的研发投入大幅增加。《日本经济新闻》则直接指出，导弹军费大增是为了应对中国和朝鲜增长的军事实力。

此外，日本最近的内阁会议还决定提升12式反舰导弹的射程。虽然目前是将射程从原来的200公里延长至900公里，但最终目标是将射程延长至1500公里。日本新型反舰导弹和12式反舰导弹的最终射程，将与射程在1600公里以上的美国“战斧”巡航导弹不相上下。

