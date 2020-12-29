学者：中欧要抢在拜登就职前达成投资协定

原本面对搁浅危机的中欧投资协定谈判，一周内出现“大反转”，分析认为这显示中国、欧盟双方对于在美国候任总统拜登就职之前达成协议，有着共同的战略需要和默契。

综合彭博社和《南华早报》报道，中欧投资协定上周传出生变消息后，有消息指欧盟成员国昨天（28日）一致对协定谈判给予政治支持，相关的协定草案可能于近日公布。

就在中欧投资协定签署在即的时间点上，美国候任总统拜登昨天“正巧”也呼吁欧盟更加团结地对抗中国，“让中国政府为贸易、科技、人权和其他方面的不良行为负起责任”。

谈了整整七年的中欧投资协定显然不只是中国和欧盟之间的事，而是中、美、欧之间的一道三角习题。

美欧的竞争关系

中国人民大学欧盟“让-莫内”讲席教授、欧盟研究中心主任王义桅接受《联合早报》访问时指出，美国和欧盟虽然在一些对华政策上采取一致立场，但同时也在积极争取中国市场，双方在这一方面存在着“高度竞争”的关系。

他研判，中国和欧盟对美国候任总统拜登的期望都不高，中欧投资协定的最新进展也从侧面显示，欧盟不太信任拜登政府。“有鉴于拜登在国内面对的压力，他能否带领美国重新领导世界，欧盟对此感到怀疑，中国当然也不会对他有太大的指望，所以在拜登就职之前能达成协议，是中欧之间某种程度上战略的需要和默契”。

中美的地缘政治博弈

此次的谈判中，中国在市场准入、国企补贴等方面都作出了显著让步，但在备受关注的华为5G技术遭排斥的问题上，却没能取得进展。在这一背景下，中国为何仍旧着力推动中欧投资协定的签署？受访学者认为，其中反映了中国对美国的长远战略考量。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际关系学院副教授李明江指出，中国目前应该很清楚美国对中国的对抗、竞争和打压，不会因为民主党拜登政府上台，而出现根本的改变。因此，中国与欧盟国家达成协定，一定程度上有助于给中国创造更好的国际环境，有利于中国对抗美国在经贸和高科技等领域的打压。

李明江认为，过去这几年，美欧明显地在知识产权保护、环境、劳动标准一系列问题上，立场较为一致地针对中国。但中欧投资协定将有利于分化美欧的共同立场，减少中国面对的国际压力。

李明江解释，中欧投资协定一定程度上满足了欧盟对中国在经贸上的要求，由此产生两种效果：第一、减少欧盟全力支持美国的动力；第二、加深欧盟各国与中国的经济关系，甚至使欧盟在经济上对中国产生一定程度的依赖，长期下来，便能减少美国和欧盟联手对付中国的可能性。