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学者：中欧要抢在拜登就职前达成投资协定

文 / 黄小芳

发布 / 2020年12月29日 4:32 PM

更新 / 2020年12月29日 4:38 PM

图为2015年在欧盟委员会布鲁塞尔总部的一场中欧峰会上并排的中国国旗与欧盟旗帜。中欧投资协定上周传出生变消息后，局势再度反转，有消息指欧盟成员国昨天（28日）一致对协定谈判给予政治支持，相关的草拟协定可能于近日公布。（法新社档案照）

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原本面对搁浅危机的中欧投资协定谈判，一周内出现“大反转”，分析认为这显示中国、欧盟双方对于在美国候任总统拜登就职之前达成协议，有着共同的战略需要和默契。

综合彭博社和《南华早报》报道，中欧投资协定上周传出生变消息后，有消息指欧盟成员国昨天（28日）一致对协定谈判给予政治支持，相关的协定草案可能于近日公布。

就在中欧投资协定签署在即的时间点上，美国候任总统拜登昨天“正巧”也呼吁欧盟更加团结地对抗中国，“让中国政府为贸易、科技、人权和其他方面的不良行为负起责任”。 

谈了整整七年的中欧投资协定显然不只是中国和欧盟之间的事，而是中、美、欧之间的一道三角习题。

美欧的竞争关系

中国人民大学欧盟“让-莫内”讲席教授、欧盟研究中心主任王义桅接受《联合早报》访问时指出，美国和欧盟虽然在一些对华政策上采取一致立场，但同时也在积极争取中国市场，双方在这一方面存在着“高度竞争”的关系。

他研判，中国和欧盟对美国候任总统拜登的期望都不高，中欧投资协定的最新进展也从侧面显示，欧盟不太信任拜登政府。“有鉴于拜登在国内面对的压力，他能否带领美国重新领导世界，欧盟对此感到怀疑，中国当然也不会对他有太大的指望，所以在拜登就职之前能达成协议，是中欧之间某种程度上战略的需要和默契”。

中美的地缘政治博弈

此次的谈判中，中国在市场准入、国企补贴等方面都作出了显著让步，但在备受关注的华为5G技术遭排斥的问题上，却没能取得进展。在这一背景下，中国为何仍旧着力推动中欧投资协定的签署？受访学者认为，其中反映了中国对美国的长远战略考量。 

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际关系学院副教授李明江指出，中国目前应该很清楚美国对中国的对抗、竞争和打压，不会因为民主党拜登政府上台，而出现根本的改变。因此，中国与欧盟国家达成协定，一定程度上有助于给中国创造更好的国际环境，有利于中国对抗美国在经贸和高科技等领域的打压。

李明江认为，过去这几年，美欧明显地在知识产权保护、环境、劳动标准一系列问题上，立场较为一致地针对中国。但中欧投资协定将有利于分化美欧的共同立场，减少中国面对的国际压力。

李明江解释，中欧投资协定一定程度上满足了欧盟对中国在经贸上的要求，由此产生两种效果：第一、减少欧盟全力支持美国的动力；第二、加深欧盟各国与中国的经济关系，甚至使欧盟在经济上对中国产生一定程度的依赖，长期下来，便能减少美国和欧盟联手对付中国的可能性。

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