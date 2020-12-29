永煤违约追责继续 中诚信债务融资被暂停三月

中国监管层对永煤违约相关中介机构的追责仍在持续中。中国银行间市场交易商协会周二（29日）发布自律处分信息说，评级机构中诚信国际对了解到的永煤控股拖欠薪资等异常情况，没有效揭示信用风险；对中诚信国际予以警告、暂停其债务融资工具相关业务三个月，暂停业务期间，不得承接新的债务融资工具评级业务。

据路透社报道，交易商协会的通知指出，中诚信国际在为债务融资工具发行人永煤控股集团、河南能源化工集团提供信用评级服务过程中，未按相关自律规则对永煤控股开展实地调查访谈，未对永煤控股管理部门及主要业务部门负责人进行现场访谈。

此外中诚信国际对了解到的永煤控股或河南能化拖欠薪资、偿债安排、关注类贷款等异常情况，未采取必要措施进行调查核验，未能有效揭示信用风险相关信息；质量控制等内控机制没有效执行，合规部门监督审查不到位。责令中诚信国际针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。

中国证监会北京监管局12月中旬发文称，东方金诚国际信用评估公司存在多项违规行为，对其采取责令改正行政监管措施，期限三个月，整改期间不得承接新的证券评级业务。

中国央行最近组织召开信用评级行业发展座谈会，副行长潘功胜指出，近年评级行业存在评级虚高、区分度不足、事前预警功能弱等问题，制约了中国债券市场高质量发展；央行将会同相关部门共同加强债券市场评级行业监督管理。

此前海通证券及其相关子公司因涉嫌为永城煤电控股违规发行债券提供帮助，以及涉嫌操纵市场等违规行为，被交易商协会开展自律调查。