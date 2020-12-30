蓬佩奥谴责中国刑罚张展 吁无条件放人

于疫情期间在武汉记录见闻的中国公民记者张展，被控“寻衅滋事”，前天（28日）被法院判处四年有期徒刑。美国国务卿蓬佩奥今天就此发表声明批评，并呼吁中国政府立即无条件释放张展。

据美国之音报道，蓬佩奥在声明中说，中国共产党拒绝外国观察人员旁听，匆忙对张展的审判表明，“中国共产党对讲真话的中国公民是多么的恐惧”。

蓬佩奥指出，中国政府害怕透明，并且仍然继续对基本自由的压制，是懦弱，而不是强大的表现。

蓬佩奥最后强调，美国将一如既往地支持中国公民自由、和平地表达言论的权利。

今年37岁的张展，是陕西咸阳人。硕士毕业的她曾是一名律师，长期关注和参与维权活动。此前，她因在中国大陆声援香港的反修例抗争运动而被拘捕。

在今年2月初，她前往当时是中国冠病疫情“震中”的武汉，并在社交媒体上发布多段视频，包括记录医院和社区等地场景的片段。

据她上传至“油管”（YouTube）上的一段视频中，病人们躺在武汉一家医院的走廊里，蓝色的氧气瓶清晰可见；在另一段视频中，她前往了据称是武汉殡仪馆的地方，记录了火葬场在夜晚轰鸣工作的场景。

张展还通过文字直言批评官方的抗疫措施不当，认为官方没有顾及底层人民的权利，掩盖了疫情的严重性。

她于2月16日在个人推特上写道：“没有有效的治疗、医疗物资分配保障、透明的信息、人权的保护，政府现在的防疫措施就是极其错误的。”

虽然武汉疫情在3月后逐渐得到缓解，但她仍在武汉街头采访居民对于住宅小区封闭式管理，以及官方开展“感恩教育”的看法。当时，武汉市委书记王忠林称，武汉居民应接受“感恩教育”，以感谢政府在抗疫上付出的努力。

今年5月，张展突然停止更新视频。随后，她据报因涉嫌寻衅滋事罪而被捕；9月下旬移送上海市浦东新区法院审理。

报道指出，张展在扣押期间多次绝食抗议。对此，任全牛本月17日在社交媒体上写道，“她瘦的已经‘脱相’了，几乎认不出来了”。

任全牛还说，虽然辩护人认为张展绝食生命垂危，向法院提出了“取保候审与延期审理”，但法院拒绝了这一申请。

冠病疫情去年底在武汉暴发后，陆续有一些公民记者试图前往武汉记录所见所闻，当中包括一位名为陈秋实的前律师，以及前中国央视主持人李泽华。他们两位都曾被警方带走或失踪。

报道指出，李泽华称自己在2月下旬在武汉驾车行驶时，被警方以“涉嫌扰乱公共秩序罪”带至派出所，在讯问后没有被处罚，但需要进行强制隔离。

至于在2月失联的陈秋实，据报其目前处于被公安机关监视居住的状况下。不过，一名与陈秋实有来往的社工人员向台媒透露，陈秋实目前暂无被追诉之虞。

陈秋实的友人、有“格斗狂人”称号的中国网络名人徐晓冬在9月通过网络直播称，陈秋实已经被当局以担心感染冠病为由强制隔离，但不知实际位置。