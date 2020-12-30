胡锡进：张展被西方势力迷惑与消费

冠病疫情期间在湖北武汉记录见闻的公民记者张展，被控“寻衅滋事”，前天（28日）被判处四年有期徒刑。张展也是首个因武汉疫情缘故，受公开审判的公民记者。《环球时报》总编辑胡锡进昨天发文指张展是被西方势力迷惑且无情消费的对象。

微信公众号“胡锡进观察”发表的文章认为，张展的行为“不仅与中国社会治理体系是冲突的，而且她违反了中国法律。”胡锡进认为，西方势力“无情消费了她，她是一个悲剧。”

文章指出，武汉和中国的抗疫取得了巨大成就，而张展的报道“截取的微观点和情绪线索与中国抗疫的真实脉络是一种南辕北辙的关系。”

胡锡进最后说，张展所对抗的体制对疫情做到了决定性的控制，而支持她的那些力量，“美国一家已经死了33万人，欧洲多国也都死了好几万人，是中国这么大国家的十倍以上。”

原文如下：

西方势力迷惑并无情消费了这名所谓的“公民记者”

请西方政治和舆论力量不要再继续害张展了。她的行为不仅与中国社会治理体系是冲突的，而且她违反了中国法律。外部力量用他们的说教迷惑了她，使她产生了对抗中国体制是正义和救赎之举的偏执。西方势力无情消费了她，她是一个悲剧。

西方还很希望通过炒作张展的事情分裂中国国内公众的意见，破坏中国的团结。老胡希望人们在看这件事时，保持这样一份意识。

张展今年2月去武汉做“公民记者”，通过国内外社交媒体发布“独立报道”。去年10月，她曾因在街上公然声援香港“反送中”运动、打出印有“共产党下台”的雨伞而被短暂拘留过。西方舆论很欣赏她的价值取向以及她的“勇敢”，但我相信，她长期这样做会在中国法律框架下撞墙，大多数国人一旦了解事情的基本轮廓，都会有这样的判断。2月份的武汉正在全面抗疫，全国的八方支援和武汉全市民众的努力付出汇合在了一起。事实证明，2、3月份的武汉抗疫取得了决定性的成果，扭转了局势。当时武汉的很多严厉措施不仅修正了1月份的一些问题，也为全国乃至世界后来的抗疫提供了探索。尤其要指出的是，这场抗疫胜利很大程度上是中国体制的作品，是从武汉到全国人民团结在党和政府周围协同奋斗的结果。

张展2月份开始在武汉的“独立报道”，客观说的确是去那里“挑事”的。据网上的一些人留下的纪录，她当时使用了这样的一些标题：《武汉-火葬场深夜的轰鸣声》《当最基本的生存权都无法保障时，政府和国家还有意义吗》《武汉-凌晨一点的洒水消毒车，有用吗》《人命重要还是权力重要》《防疫防控已经成为大于民生的政绩工程，恐造成又一轮新灾难》（老胡已无法对这些标题进行核实）。我在Youtube上看到她5月13日的最后一段视频，标题是《威权防疫后果在持续显现》，内容主要是强调公共场所的警察让她产生强烈的“压迫感”。

今天回头看，武汉和中国的抗疫取得了巨大成就，张展的这些“独立报道”截取的微观点和情绪线索与中国抗疫的真实脉络是一种南辕北辙的关系。也许那些微观点的确是她看到的、听到的，但它们合在一起，构成了对武汉抗疫认知的宏观扭曲。

中国的治理逻辑不支持以出轨方式进行对抗，而张展所做的其实是对普通人进行如何对接外部意识形态并与中国体制进行违法对抗的示范。她的确得到了外部力量的支持，昨天上海浦东新区法院审理她的案件时，西方多国外交官和主流西媒以不同方式声援她，她成了西方围绕“言论自由”和“人权”攻击中国的最新焦点。

通过对张展这个焦点的炒作，西方舆论在他们的语境下又一次对中国的抗疫成就进行了贬低，将西方人的注意力拉到抗疫中的“中国反抗者”的角度上，以此来宣扬中国的抗疫是多么“不人道”，多么应该批判，从而对西方公众造成整体上的进一步误导。

其实武汉封城的那段时间里，有很多记者在那里报道真实情况，民间还不断流出各种视频，在1月下旬以后，围绕那里抗疫的信息总的来说相当充分。那么多写出、拍出真实情况的人，有些作品直接导致了对相关官员的严厉追责。甚至还有一些搞错了，引发激烈争议。但都没有事情，争一争就过去了。

为什么只有张展因寻衅滋事罪被一审判了四年呢？希望她能跳出西方意识形态灌输给她的那些东西，对照法律做一些清醒的反思。她所对抗的体制对疫情做到了决定性的控制，而支持她的那些力量，美国一家已经死了33万人，欧洲多国也都死了好几万人，是中国这么大国家的十倍以上。中国和西方哪里的抗疫更人道，更成功，人们心里是有一杆秤的。除了法律上，张展在道德上也需做出一些根本的厘清。