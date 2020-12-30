习近平：脱贫攻坚胜利 全面推进乡村振兴

中共总书记、国家主席习近平强调，务必充分认识新发展阶段做好“三农”（农业、农村、农民）工作的重要性和紧迫性，坚持把解决好“三农”问题作为工作重中之重。

据央视网报道，习近平出席28日至29日在北京举行的中央农村工作会议时发表讲话，他说，从中华民族伟大复兴战略全局看，民族要复兴，乡村必振兴。从世界百年未有之大变局看，稳住农业基本盘、守好“三农”基础是应变局、开新局的“压舱石”。构建新发展格局，把战略基点放在扩大内需上，农村有巨大空间，可以大有作为。

习近平指出，要坚持用大历史观来看待农业、农村、农民问题，只有深刻理解了“三农”问题，才能更好理解我们这个党、这个国家、这个民族。必须看到，全面建设社会主义现代化国家，实现中华民族伟大复兴，最艰巨最繁重的任务依然在农村，最广泛最深厚的基础依然在农村。

习近平强调，脱贫攻坚取得胜利后，要全面推进乡村振兴，这是“三农”工作重心的历史性转移。要坚决守住脱贫攻坚成果、健全防止返贫动态监测和帮扶机制、强化易地搬迁后续扶持，

对于粮食安全问题，习近平指出，要牢牢把住粮食安全主动权，粮食生产年年要抓紧。要严防死守18亿亩耕地红线，采取“长牙齿”的硬措施，落实最严格的耕地保护制度。要建设高标准农田，真正实现旱涝保收、高产稳产。