美团因取消支付宝渠道遭反垄断诉讼

中国最大的外卖平台美团遭遇反垄断诉讼，北京知识产权法院已立案审理。

据《中国经济周刊》报道，北京知识产权法院民事案件受理通知书显示，王某诉被告北京三快科技有限公司、北京三快信息科技有限公司滥用市场支配地位纠纷案，经审查，符合《中华人民共和国民事诉讼法》规定的受理条件，北京知识产权法院决定立案审理。落款时间为2020年10月29日。

王某的委托人、北京实景律师事务所律师陈鹏飞前天说，北京三快科技有限公司、北京三快信息科技有限公司在其旗下的美团APP、美团点评APP等，利用其市场支配地位，取消支付宝渠道，使得消费者无法在上述APP中通过支付宝进行支付。

美团是中国最大的外卖平台，第三方大数据研究机构的数据显示，美团在中国外卖行业的市场份额，由2019年第一季度的63.4%，至2020年第二季度上升至68.2%。饿了么、饿了么星选及其他平台市场份额共计31.8%。

美团11月30日发布的2020年第三季度业绩数据显示，整体营收同比增长28.8%至354亿元（人民币，下同，约72亿新元），餐饮外卖交易额达1522亿元，到店、酒旅业务板块收入达65亿元。美团年度活跃商户数增长至650万，年度交易用户数达4.8亿。

据报道，今年7月底，部分用户在使用美团支付时发现，美团月付和银行卡支付占据优先位置，微信支付、Apple Pay也在支付选择列表上，只是不再显示支付宝支付。王某的诉讼，正是针对7月底的这次事件。

报道称，目前登录美团外卖APP，显示外卖下单后可以使用支付宝支付，但其支付页面被隐藏折叠。未折叠隐藏的支付方式包括美团支付、微信支付和Apple Pay，只有支付宝被隐藏。

长期使用美团外卖APP的用户说，此前美团外卖确实有一段时间无法使用支付宝支付，那段时间她不得不使用其他外卖平台。

另外，iPhone 12（系统版本14.1）上最新版本的美团外卖、大众点评，目前在支付方式中仍只有美团支付、微信支付和Apple Pay，没有支付宝支付方式。而iPhone XS MAX、iPhone7等系列手机最新版本的上述APP，则是支付宝渠道被折叠隐藏。

针对互联网平台巨头“二选一”等涉嫌垄断行为，中国官方近期已开始加强监管。中国国家市场监督管理总局本月24日发表声明称，根据举报，依法对阿里巴巴集团实施“二选一”等涉嫌垄断行为立案调查。