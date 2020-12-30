印媒：巴基斯坦购50架中国翼龙2无人机

印度媒体称，中国将向巴基斯坦提供50架"翼龙2"武装无人机。由于印度军方没有应对这类新时代武器的能力，因此，这将是印度在高原边境地区部队面临的噩梦。

网媒香港01引述印度防务网站“DefenceXP”10月26日的报道，中国和土耳其武装无人机在利比亚、叙利亚和阿塞拜疆冲突中都发挥了关键作用，这些无人机摧毁了敌人的防御工事和常规战车，而印度地面编队将无法抵挡大批武装无人机的攻击。

报道指出，巴基斯坦获得50架“翼龙2”武装无人机，凸显出印度军队亟需获得无人机和反无人机武器，因为这些无人机不必越过中印或印巴边境就能对印度的目标发射空对地武器实施打击。无人机还可以在印度高射炮或地对空导弹的射程外发动攻击，而印度还没有装备任何一款武装无人机。

报道称，美国正将两架“海空卫士”无人机租借给印度海军，用于对海上区域的监视和侦察。而以色列对印军装备的“苍鹭”无人机进行武器化升级也需要时间。

“翼龙2”无人机是一款性能先进的察打一体无人机，对付地面装甲目标、哨所、据点、碉堡和部队具有很强的杀伤力。该无人机能够全天候作战，并且已经在也门、利比亚等中东战场得到了实战检验。

对于中国提供“翼龙2”无人机给巴基斯坦一事，印度军方表示抗议。据《印度时报》12月27日报道，印度军方抗议输送大量“翼龙2”无人机是对克什米尔局势的干涉，应该停止类似的可能激化局势的装备输出计划。

印军在抗议的同时也指出，印军完全有能力应对“翼龙2”无人机。印度空军高级将领指出，印度在克什米尔一线部署了大量的防空导弹和相应的战机，编制了强大的防空网络，能够有效应对“翼龙2”无人机的到来。

此前，印度在2015年计划为武装部队配备近程防空武器系统，并在三年后招标采购能摧毁来袭导弹或敌机的防空系统。最终印度选择了采购俄罗斯的S-400防空系统，预计将在2021年交付。与此同时，印度国防企业巴拉特电子公司已经研发一款反无人机系统，但仍有待检验。