官媒三评蚂蚁二次约谈：反映监管部门反垄断决心

中国官媒《经济日报》三评蚂蚁集团再次被约谈称，此举反映出金融管理部门反对金融科技垄断、维护良好金融市场秩序的决心。

这篇题为《认清垄断危害性 维护良好金融市场秩序》的文章指出，金融管理部门两次约谈蚂蚁是落实中央政治局会议、中央经济工作会议强化反垄断和防止资本无序扩张要求，督促指导蚂蚁集团依法规范金融业务经营与发展的应时之举、应需之举。

文章指出，大型金融科技平台在个人数据、支付、网络贷款方面占据一定垄断地位，若无规范引导，在数据应用领域、支付领域及网络贷款，可能出现损害投资者合法权益、损害个体商户、小微企业和广大消费者利益，以及造成系统性金融风险隐患等问题。

文章强调，脱离规则的竞争是不健康的无序竞争，对此，要通过“法律之手”完善反垄断法律法规，规范金融控股集团监管，防止资本无序扩张；通过“市场之手”积极推动良性竞争，发挥市场在资源配置的决定作用，鼓励金融科技企业以自身的规范和健康发展更好服务国家和社会发展大局。

此前，中国国家市场监管总局本月24日宣布对阿里巴巴涉嫌垄断的行为立案调查，相关监管部门也宣布将再次约谈蚂蚁集团后，《人民日报》《经济日报》等多家官媒曾迅速跟进发出评论，强调规范平台经济发展“刻不容缓”，并指官方此举是为了“更好规范和发展线上经济，让互联网行业在法治轨道上更好前行。”

12月26日金融管理部门联合约谈蚂蚁后，《经济日报》次日再次发文称，金融管理部门及时立规矩、强监管，“扎紧金融科技发展的制度‘篱笆’，正当其时”，并强调加强监管对金融科技行业非但不是“冬天”，反而是更好更健康发展的新起点，”企业应心怀敬畏，迎来更好发展的春天“。