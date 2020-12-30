舒庆任上海市副市长、市公安局长

原河南省副省长、公安厅厅长舒庆被正式任命为上海市副市长、上海市公安局局长。

根据上观新闻报道，上海今天通过了相关人事任免事项，决定任命舒庆上述职务。同时他还担任上海市公安局党委书记、督察长，上海公安学院院长。

公开资料显示，现年56岁的舒庆是满族人，出生在山东青州。学历为研究生，理学博士，现任十九届中央候补委员。

他在1985年7月参加工作，于1994年7月进入国家环保局工作，并在国家环保部门工作了16年。

2010年，舒庆在国家环保部规划财务司司长的职位上“空降”河南，先后任郑州市委常委、荥阳市委书记，郑州市委常委、巩义市委书记。

2014年，舒庆任新乡市委副书记、市长，次年任新乡市委书记。

2017年1月，舒庆当选河南省副省长，同年7月起，兼任省公安厅厅长、党委书记。

根据本报此前报道，原上海市副市长、公安局局长龚道安今年8月18日落马，涉嫌严重违纪违法，并于9月23日被免去上海市副市长、上海市公安局局长职务。

今年47岁的陈通虽然在龚道安落马同一天被任命为上海市副市长，但他主要负责文化旅游、市场监督管理、物价、孙宋文管委等工作，公安局长一职仍然悬而未决。

舒庆本月8日与其他上海市领导一同出席了上海市委全面依法治市委员会会议，外界当时据此推断舒庆或接替龚道安的职务。