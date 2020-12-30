大陆国台办再批民进党阻碍两岸交流

中国大陆国台办今天（30日）再批民进党阻碍两岸交流，称今年两岸人员往来和交流处于“极不正常状态”，人为设置的障碍比冠病疫情影响更大。

据海外网报道，国台办发言人朱凤莲今天在例行新闻发布会上说，2020年，两岸交流遇到前所未有的冲击。虽然大陆方面克服了很大困难，但两岸人员往来和交流仍处于极不正常的状态，人为设置的障碍比疫情影响更大。

朱凤莲提到，民进党当局从2月至今一直单方面暂停大陆居民赴台，关闭金门、马祖与福建的“小三通”，大面积取消两岸直航航点，严重影响了两岸人员往来和各领域交流。

谈及明年的两岸交流，她表示，将努力排除干扰，完善促进两岸交流合作、深化两岸融合发展。共同弘扬中华文化，加强两岸基层和青少年交流。积极推动各领域交流合作向前发展。

另外有台媒记者提问，大陆暂停民众赴台自由行的措施何时可以解除，朱凤莲说，大陆当时曾明确表示，出现这一问题是鉴于两岸关系，“要破解这个问题，还是得回到两岸关系上”。

朱凤莲说，大陆已经多次强调，造成两岸关系紧张的根源是民进党当局拒不承认“九二共识”，近一段时间，民进党当局一方面不承认“九二共识”，另一方面不断进行谋“独”挑衅，造成两岸之间很多事情都无法正常进行，只有回到“九二共识”的正轨上，才能解决相关问题。

