曾为中国从事间谍活动，向美国官员套取政治和国防机密资料的新加坡籍男子姚俊威今天（30日）被遣返回新加坡，同日在新加坡内安法令下被捕。 新加坡内部安全局今天中午发文告指出，将对姚俊威展开审问，以确定他是否参与过损害新加坡安全的活动。 姚俊威曾是新加坡李光耀公共政策学院博士生。他是在2015年至2019年间为中国收集情报，利诱美国军事人员和政府官员替他写报告，再转交给中国。 姚俊威去年11月在纽约肯尼迪国际机场被捕，今年7月在美国法院承认一项非法当“外国代理人”的罪行，并于10月9日在美国被判监禁14个月。 新加坡内部安全局强调，绝不允许他人利用新加坡人进行有损新加坡安全及国家利益的任何活动。“政府严正看待任何与外国政府建立不当关系、并奉命参与间谍或颠覆活动的新加坡人。我们会依法处置这些人。” 姚俊威是在2015年至2019年间为中国收集情报，他利诱美国军事人员和政府官员替他写报告，再转交给中国。控方指，中国对美国构成“严重和长期的威胁”，而姚俊威自愿协助中方，目的是削弱美国在全球的影响力。 姚俊威10月在庭上说，他同情中国的立场，但是无意伤害任何人。“我能理解中国的出发点，因为在中国普遍存在一种观念，就是美国要抢走中国的一切。”