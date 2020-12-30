蒋凡被中止认定为杭州高层次人才

杭州人社局本月23日曾发布公示，淘宝、天猫总裁蒋凡被认定为杭州C类高层次人才，引起网络热议。在网民投诉反馈下，杭州市劳动保障局已停止相关工作。

据蓝鲸财经报道，有网民称其投诉蒋凡不符合通知中“申请人应模范遵守法律法规、道德标准、公序良俗”的要求。36岁的蒋凡今年4月被曝婚外情，其妻在网上公开点名警告第三者，事件一度震撼中国互联网。

对于此次杭州停止认定C类高层次人才，杭州市劳动保障局信访接待室的工作人员昨天（29日）称：“12345已将收到的投诉、意见反馈给我们，公示当天相关部门就对结果进行讨论，原本是公示期三天后通过，但目前这项工作是中止的，具体结果要等各个单位都研究过。”

此前，杭州市人力资源和社会保障局在上周三（23日）发布的公示介绍：蒋凡，男，1985年08月出生，工作单位为淘宝（中国）软件有限公司。经审核，拟认定为C类高层次人才，现予公示，公示期三天。公示还强调，公示期间，任何单位和个人均可通过来信、来电、来访等形式向市人社局反映对象存在的问题。

根据《杭州市高层次人才分类目录（2019年修订版）》介绍，C类高层次人才为省级领军人才，中国500强企业主要经营管理人才（指总公司董事长、总经理）；中国民营企业500强企业主要经营管理人才（指总公司董事长、总经理）等符合要求。

值得一提的是，杭州市委人才办今年12月1日又发布《关于进一步严格高层次人才分类人的申报审核的通知》。

其中提及，申请人应模范遵守法律法规、道德标准、公序良俗，如实填写信息、提供材料，用人单位应对申请人相关情况严格把关，对存在弄虚作假、学术不端等情况的，除取消认定证书、暂停单位认定申报、追回财政支持资金外，将视情节轻重追究相关责任。

公开资料显示，蒋凡毕业于复旦大学计算机系，是阿里巴巴“五新执行委员会”成员，现任淘宝、天猫总裁、天猫法定代表人以及董事长兼总经理，并代表阿里巴巴集团分管阿里妈妈事业群。

今年4月，蒋凡曾因对家庭纠纷处理不当引发舆论危机遭阿里巴巴调查，随后被除名阿里合伙人。

今年4月17日，蒋凡的妻子在微博公开指淘宝第一网红张大奕破坏其家庭，轰动中国网络。隔日蒋凡公开就网络传言带来的不好影响对公司和同事道歉，并请求公司对自己展开调查。事件拖累阿里股价一度猛挫近2%，张大奕背后的美国上市公司如涵控股股价更一夜暴跌10%。

蒋凡最终被阿里除名合伙人、记过、降级、取消奖励金，理由是“个人家庭问题处理不当”“给公司声誉造成重大影响”，但阿里强调蒋凡与张大奕的经营活动无利益输送，阿里在2016年投资如涵电商的决策与蒋凡无关。

当时，蒋凡事件首次登上热搜时，相关话题和评论被限制流量、被限制评论，让公众看到了网络舆论可以被资本操纵。6月10日，中国国家网信办因蒋凡事件责令新浪微博整改并处罚。