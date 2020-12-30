近七成日企高层盼拜登上台后缓解中美关系

近70%的日本企业高层呼吁，美国当选总统拜登应放宽特朗普政府时期对华的强硬措施。

据日经中文网报道，日本经济新闻29日发布“百名社长问卷调查”结果。

日媒认为相对于特朗普倡导的美国优先主义，拜登提出了国际协调路线，全球环境将有所改善。对此，日本经营者认为，包括积极采取环保对策的姿态在内，拜登政府对自身企业和整个日本经济将带来积极作用。

据介绍，这份调查以日本国内主要企业的社长为对象，在12月7日至22日间实施，最终获得来自141家企业的回答。

调查显示，期待拜登放宽对中国的强硬措施的日本经营者占68.2%，远远超过“应该维持现状”的意见人数，后者占比为30.7％。

在对华制裁的具体内容方面，72.3%的受访者认为拜登应该降对中国货品的额外关税，并有59.2%的受访者认为应放宽中国籍人士的签证限制。

一些公司表示，美国对中国实施制裁，给日企营运带来不利影响。经营运动服装品牌ASICS（亚瑟士）集团总裁广田康人说，“缓解中美经济摩擦能给全球经济带来正面影响。”

对于拜登当选总统对自身企业业务的影响，回答有积极影响的经营者合计占36.7％，远远超过回答有消极影响（共计3.7％）的比例。

另有59.6％的经营者认为“没有影响”。很多经营者打算密切关注今后的动向，某日本大型海运企业的经营者表示，“截至目前，政策的具体内容还不清楚”。

此外，这次调查还显示，日企看好美日在气候变化议题上立场一致。

拜登曾承诺上任后首日美国将重新加入《巴黎协定》，获得70.2%的受访者支持；61.7%的受访者支持拜登宣示首任投入2万亿美元至应对气候变化项目当中。

96.5%的受访者认为，拜登政见对环境倡议具有正面意义，比率在九个政策领域中最高，这与日企拥抱日本首相菅义伟2050年前达温室气体淨零排放目标相辅相成。