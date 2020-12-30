港恒隆地产未能按时收购美领馆物业

由美国政府持有的香港南区寿山村道豪宅，在今年9月落实以25.66亿港元（4.5亿新元）出售给香港地产发展商恒隆地产。但恒隆地产今天（30日）通告称未能如期完成收购，因涉及中美两国的外交事务，并非一般商业行为。

据香港电台网站报道，恒隆地产公告称，上周收到香港政府土地注册处函件，指美国驻港总领事馆不是一般商业主体，涉及物业也不是普通房产，出售有关物业涉及中美两国外交事务。

函件提及，中国中央政府已告知香港特区政府，若美国驻港总领事馆有意租赁、购置、出售香港房地产，美国政府应提前60日经外交部驻港特派员公署向中国政府提出申请，并提供详细资讯，在取得书面同意后才可办理有关手续。不过，土地注册处并未收到任何文件证明美政府已遵从相关外交义务，因此不能为该协议备忘录注册。

恒隆公告还说，昨日收到美国回应，表示已遵从相关义务及责任，但认为出售物业的相关外交义务属于主权之间事务，并不影响物业业权，土地注册处无权不为协议备忘录注册。

恒隆指出，有关事项属集团预期之外，也非集团所能控制。集团早前已通知美国，表示愿意及有能力继续完成交易，集团正评估并向法律顾问了解有关该交易及上述事项可作出的适当行动，包括研究延长交易完成时间的可能性。

据报道，美国驻港领事馆发言人回复查询时表示，买卖双方需要更多时间完成有关交易的行政程序，不评论现正进行的合同交易具体条款。

另据《环球时报》报道，中国外交部发言人汪文斌今天在记者会上回应相关提问时说，鉴于美方对外国驻美国使领馆房地产管理规定，根据对等原则，中方要求美驻华使领馆包括驻香港总领馆，在租赁、购置、出售或以其他任何方式获得或处置房地产时，相应提前向中方提出书面申请，在得到中方书面答复同意后方可办理有关手续。

美国政府此次出售的香港物业位于港岛南区寿山村道，于1948年购入，上面盖了六幢低密度住宅物业，提供26个单位及52个车位，另设室外游泳池，是美国驻港人员的宿舍。

今年5月底，港媒就传出美国政府决定出售在港部分房产，今年9月9日，该物业由恒隆集团低价投得。

当时有学者认为，美国政府匆忙出售在港物业，反映《香港国安法》推出后美国正逐渐收缩在香港的政治活动。