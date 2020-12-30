李文亮吹哨一周年 网民微博悼念

许多中国网民今天涌入已故的李文亮医生的微博，悼念这位冠病疫情“吹哨人”。去年此时，李文亮在微信群组向医疗同行们警告，武汉出现了与沙斯（SARS）类似病毒的消息，这也是最早关于疫情的警示之一。

冠病疫情去年底在中国湖北武汉暴发后，武汉市中心医院李文亮医生等八名医务人员向外界发出预警，但被当地公安局以“散布谣言”为由训诫。

此后疫情迅速蔓延，预警成为现实，武汉市公安局在3月中旬撤销训诫书，并为此向李文亮家属道歉。不过，李文亮本人因感染冠病在2月不幸离世。

当时，李文亮染疫过世的消息在中国民间引起强烈回响，许多网民都涌入李文亮的微博留言，并在各大社交媒体上发起追思浪潮。之后，中国官方在今年4月评定他为烈士。

至今，仍有不少网民持续在李文亮的微博留言。其中，李文亮生前最后一条公布自己确诊的微博贴文，其留言已经超过100万则。今天，又有许多网民在他微博的各个贴文留言，并写道：“新年快乐”、“一年了，李医生谢谢你”等。

许多中国网民今天在李文亮的微博上留言，悼念这位冠病疫情“吹哨人”。（李文亮微博）

中国疫情自去年底暴发后，迅速在全国扩散，并在2月迎来高峰。中国国家卫生健康委员会官网的数据显示，中国大陆确诊病例数量在2月12日达到1万5152起的最高峰，之后慢慢开始减少，3月上旬开始低于50起。

但随后全球其他地区开始暴发大规模的疫情，并一步步走向至今失控的局面。在此期间，有不少舆论质疑中国在疫情暴发初期试图隐瞒和淡化相关话题，包括美国总统特朗普曾就此公开批评，并还一度称冠病病毒为“中国病毒”。

对此，中国外交部多次作出反驳和澄清，并表示指责中国隐瞒疫情的说法毫无事实根据。





