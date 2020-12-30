中国公安部：近半年侦破长江流域非法捕捞类刑事案件4700余起

中国公安部治安管理局局长李京生今天通报，自今年7月以来对长江流域非法捕捞犯罪展开专项行动，共侦破非法捕捞类刑事案件4700余起，抓获犯罪嫌疑人6900余名，查获涉案船只3900余艘、非法捕捞器具4.5万余套。

根据澎湃新闻报道， 李京生在公安部今天召开的新闻发布会上通报最高人民法院、最高人民检察院、公安部、农业农村部联合印发《依法惩治长江流域非法捕捞等违法犯罪的意见》有关情况。

他指出，公安部自今年7月以来连续部署开展了“长江禁渔2020”、“百日攻坚”等一系列专项行动，依法严厉打击非法捕捞犯罪活动，目前取得了阶段性明显成效。

李京生说，沿江公安机关着力强化重点巡查，对长江流域非法捕捞犯罪坚持露头就打，专项行动以来共侦破非法捕捞类刑事案件4700余起，抓获犯罪嫌疑人6900余名，查获涉案船只3900余艘、非法捕捞器具4.5万余套。

另外，沿江公安机关严格落实“五知七查”要求，始终紧盯“捕运销”各环节，坚决斩断地下产业链。截至目前，各地共打掉“捕运销”犯罪团伙360余个，查禁贩销渠道1500余处。

同时，沿江公安机关还重点加大对组织化、团伙化、链条型案件的打击力度，目前公安部挂牌督办的155起重大案件已全部告破。

李京生表示，专项行动开展以来，打击震慑效果明显，破获案件数、犯罪团伙数逐月大幅下降，长江流域非法捕捞多发态势得到了明显遏制。