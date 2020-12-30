中国蓝筹股和创业板指数触五年来新高

中国蓝筹股指数和创业板指数今天触及逾五年高点。在明年经济将强劲复苏希望的激励下，亚洲股市创出纪录高位。

根据路透社报道，沪深300指数收升1.4%报5,113.71点，这是2015年6月以来最高收盘水准。沪综指收升1.05%报3,414.45点。

深圳创业板指数收升3.112%，投资者大举押注绿色技术行业。

投资者并未理会美国特朗普政府强化阻止美国投资中资企业行政令的消息。

指数提供商富时罗素(FTSE Russell)表示，可能把更多中资企业移出全球指数。

多数板块攀升，其中能源和资源板块涨幅最大。随着多个国家寻求用疫苗控制疫情，投资者预计经济将强劲复苏。

环保板块也上涨。中国政府誓言要减少碳排放，以实现环保承诺。电池巨头宁德时代大涨10.4%，刷新纪录收盘高位。该公司计划扩产。

一些本周稍早出现恐慌性抛售的互联网公司周三大幅反弹。这波下滑是中国政府对阿里巴巴集团及其关联公司蚂蚁集团展开反垄断调查引发的。

阿里巴巴部分持股的恒生电子跳涨7.5%。

两位直接知情人士称，蚂蚁集团正考虑将大多数在线金融业务纳入一家控股公司，其中包括消费贷款业务。

中国央行昨天晚间回应质询时称，蚂蚁集团已实质控制了证券公司、保险公司等多家多类金融机构，应当依法设立金融控股公司；目前蚂蚁集团正在制定设立金融控股公司方案。

