中国元旦期间铁路旅客发送量预计同比下降6.9%

中国国铁集团客运部副主任朱文忠预计元旦运输期间，中国铁路旅客发送量3400万人，日均850万人，同比下降6.9%。此外，列车将预留发热旅客隔离席位。

根据《新京报》报道，朱文忠在今天举行的国务院联防联控机制召开国务院新闻发布会上介绍两节期间疫情防控以及交通运输时说，2021年元旦铁路运输期限为2020年12月31日至2021年1月3日。

他预计元旦运输期间，全国铁路旅客发送量3400万人，日均850万人，同比下降6.9%，1月1日为高峰日，预计客流将达到950万人。截止今天零点，已预售元旦运输期间车票1300万张。

朱文忠还介绍说，明年春运铁路运输期限自1月28日至3月8日，为期40天。预计全国铁路发送旅客4.07亿人次，日均1018万人次，同比增长93.4%，与2019年春运持平。

朱文忠说，为做好疫情防控工作，铁路部门采取的主要举措包括加强站车防控；落实通风消毒措施；加强站车工作人员管理以及强化应急处置和多措并举防聚集。

具体措施包括列车预留发热旅客隔离席位，发现体温过高的旅客，及时进行隔离观察，并移交地方政府防控部门排查。铁路车站将增配自动设备，增设绿色通道，避免进出站人员聚集等。

