刘兆佳：12港人案判决不轻不重 未政治化

深圳盐田区法院今天（30日）就12港人偷渡案宣判，其中10人分別被判有期徒刑七个月至三年不等，中国全国港澳研究会副会长刘兆佳认为，此次判决不轻不重，深圳法院也没有将案件政治化。

据香港电台网站报道，刘兆佳表示，深圳法院将“12港人案”视为普通刑事案处理，并没有将案件政治化或者藉此传达政治信息。他认为，判决不轻不重，但对香港试图潜逃外地的人有一定警惕作用。

刘兆佳说，当局在非常特殊的政治环境下“低调、务实”处理案件，审讯完全按照内地法律程序办事，他不认为是内地向香港“吹和风”或放软姿态。

他表示，外交角力对判决影响不大，因为当事人并非重要政治人物，对于西方政客或媒体是无名之辈，政治利用价值有限。此外，他也不认为西方进一步制裁会影响中央政府和司法机关的行为。

至于当事人无法自行聘请律师、审讯过程透明度低等问题，是否会影响深圳作为大湾区城市形象，刘兆佳说，责任在于香港和西方政治势力刻意政治操作，否则国家不需要低调处理案件。

深圳盐田区法院官方网站今天早前发布公告称，偷渡案的10名港人中，邓棨然和乔映瑜组织他人偷越边境罪成，分别被判处有期徒刑三年和两年，以及罚款2万元（人民币，下同，约4000新元）和1万5000元。

其余八人因偷越边境罪成，被判有期徒刑七个月，罚款1万元。他们分别是郑子豪、严文谦、张铭裕、张俊富、黄伟然、李子贤、李宇轩、郭子麟。

此外，案件中的两名未成年者，今天将由深圳警方移交香港警方，他们入境香港后，需要按防疫要求隔离，之后由香港法庭审理。