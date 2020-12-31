官媒民调：七成中国受访者认可中国战狼外交

中国官媒发布的民调显示，七成中国受访者认可中国的“战狼外交”，近八成认为中国近年来的国际形象有所提升。

中国《环球时报》昨天（30日）报道，《环球时报》旗下的环球舆情中心公布的年度民意调查发现，71.2%的受访者认为“战狼外交”是中国该有的外交姿态。在这七成多的受访者中，近一半（47.9%）认为中方对有关“战狼外交”的回应足够强硬，超两成（23.3%）表示不算强硬。另有4.5%的受访者认为外交部的回应比较强硬，应该收敛一些；在2.9%的受访者看来，外交部的回应太强硬了，需要收敛。

中国社科院美国研究所研究员吕祥认为，西方国家部分政界和媒体人士对所谓中国“战狼外交”的责难，实际上是他们在自身抗疫失败的局面中为自己找回面子的“无聊说法”，并说这些人能举出的例子，都是中国外交部门对一些毫无底线的攻击、抹黑和谩骂做出回击、“说明事实真相”。

吕祥说：“民众对中国外交部表态的认知，从侧面印证我国外交政策是得民心、顺民意的。部分民众认为中方的对外‘还不够强硬’，也体现出我们的外交部门从大局出发，保持了极大的克制与分寸感。”

当被问及中国近年来的国际形象发生了怎样的变化时，77.9%的受访者给予积极评价，认为中国近年来的国际形象有所提升；不到一成（8.9%）的受访者认为中国的国际形象保持不变；只有6.6%的受访者认为中国的国际形象变差了。

至于中国国际形象变好的原因，72.6%的受访者认为，中国有效控制住了新冠肺炎疫情是中国在国际社会中形象提升的原因之一。其他重要原因包括“经济高速发展带动了全球经济”（65.6%）、“与全球多数国家保持良好、务实的外交关系”（63.9%）、“认真履行大国的国际责任与义务”（63.4%）等。

这是环球舆情中心自2006年以来第十五次展开这项调查。本次调查主要采用会员邀约的在线问卷填答方式进行调查，调查样本覆盖16座城市，包括北京、上海、广州、深圳、成都、沈阳、青岛、天津、西安、武汉、郑州、昆明、南昌、南宁、兰州、哈尔滨。