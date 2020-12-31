中国本月官方制造业PMI微降至51.9

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)今天联合公布本月官方制造业采购经理人指数(PMI)微降至51.9，低于路透调查预估中值52和11月的52.1。

根据路透社报道，作为宏观经济先行指标，从分项指数来看，在构成制造业PMI的五个分类指数中，生产指数、新订单指数均高于临界点，原材料库存指数、从业人员指数和供应商配送时间指数均低于临界点。

从企业规模看，大型企业PMI为52.7，虽比上月回落0.3个点，但仍高于临界点；中型企业PMI为52.7，比上月上升0.7个点，继续位于临界点之上；小型企业PMI为48.8，比上月下降1.3个点，低于临界点。

国家统计局并公布，综合PMI产出指数为55.1，虽比上月回落0.6个点，但连续四个月位于55以上的较高景气区间，表明近期中国企业生产经营活动持续恢复向好。

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。

同时，12月官方非制造业商务活动指数较前月回落0.7点至55.7，为四个月以来最低；尽管如此，统计局称该数据继续位于较高景气区间，非制造业延续稳步复苏势头。

根据中国国家统计局网站消息，建筑业商务活动指数为60.7，高于上月0.2个点。服务业商务活动指数为54.8，低于上月0.9个点。

从行业情况看，航空运输、邮政、电信广播电视卫星传输服务、货币金融服务、资本市场服务等行业商务活动指数位于60以上高位景气区间；餐饮、房地产、生态保护及环境治理等行业商务活动指数位于临界点以下。

非制造业PMI指标体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。高于50反映非制造业经济扩张，低于50则反映经济收缩。

