中国国药冠病疫苗获批上市

中国国药集团中国生物冠病灭活疫苗已获得中国国家药监局批准附条件上市。有数据显示其保护率为79.34%。

据中国网文字直播，中国国务院联防联控机制今天举行发布会发布了上述消息。

国家卫健委副主任、国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班负责人曾益新在发布会上介绍，随着国药中生疫苗附条件上市，中国将有序推进老年人、有基础疾病的高危人群接种，后续再展开其他普遍人群接种，官方已制定统一接种方案，确保符合条件者实现“应接尽接”。

另外，国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发工作组组长郑忠伟指出，评价一个疫苗有很多指标，但非常重要的指标包括安全性、有效性、可及性、可负担性。

郑忠伟说，除了安全性、有效性外，疫苗的可及性、可负担性也需要关注。“因为只有一个疫苗在安全性、有效性有保障的前提下，它的可及性、可负担性均比较好的情况下，这支疫苗才能真正成为公共产品。”

国药集团研制的这款疫苗有效性达79.34％，符合美国监管机构为冠病疫苗紧急授权设定的50％的最低标准。不过，美国辉瑞和德国BioNTech联合研发的疫苗，以及美国莫德纳（Moderna）研发的疫苗，有效性都超过90％。

据此前报道，包括上述获准上市的疫苗在内，中国目前共有五款疫苗进入三期临床试验，分别是北京科兴中维公司的灭活疫苗、军事医学研究院和康希诺公司联合研发的腺病毒载体疫苗、以及中科院微生物所和智飞生物公司联合研发的重组蛋白疫苗。

国药集团的两款疫苗与科兴生物的一款疫苗在今年7月已被批准紧急使用于接种部分高风险人群。由康希诺生物研发的一款疫苗则在今年6月已被批准在中国军队使用。