于正就侵权《梅花烙》向琼瑶道歉

继中国畅销小说作家、知名导演郭敬明今天凌晨就抄袭道歉后，另一知名制片人于正也发文就其《宫锁连城》侵犯《梅花烙》版权一事向琼瑶道歉。

于正在其个人微博写道，这份道歉现在才来，并非不愿意承认错误，而是缺乏足够的勇气。

于正称琼瑶是他从小到大的偶像，每一本书都耳熟能详。然而抄袭一事不仅仅伤害了琼瑶，也把他自己的生活搞得一团乱。这不是一句道歉所能弥补的。

于正还在文中说，他这六年里并非大家眼中的一帆风顺，生活、事业都要从零开始，承受了巨大的压力，除了支付赔款外，还面临平台、投资方等一系列的赔偿，形容“这是对我最好的惩罚，也是血一般的教训”。

于正称自己有很多次都下定决心表达忏悔和痛心，但迟迟不敢下笔，时间越久就越不敢！

于正说，这些都是单方面的心理活动，他忽略了您和社会公众都需要通过一个公开的道歉来看到他悔过的诚意。

他也向所有原创者道歉、向关心和爱护他的人以及合作伙伴道歉。

中国知名编剧余飞、宋方金等上周一（21日）发布111位编剧、导演、制片人、作家的联名信，直指有抄袭劣迹的郭敬明、于正出现在综艺中进行话题炒作，引起了相关从业者和社会各界的反感，呼吁不给抄袭剽窃者提供舞台。

中国官媒新华社两天后（23日）就抵制有“抄袭劣迹”的于正、郭敬明的情况，采访了公开信的四位核心发起者、参与者，并进行了深度报道，并在隔天继续追问敲打。

