调查：逾四成日企有意摆脱对华依赖

一项问卷调查显示，被日本政府认定为拥有需要防止向海外流出的重要技术的96家日企中，超过四成正在调整供应链，推进把生产基地和供货方从中国分散至周边国家的多元化。

根据日本共同社报道，该措施是鉴于围绕高科技的美中对立和冠病疫情导致医疗用品枯竭，生产力集中于中国的安全保障上的风险暴露了出来。日企摸索摆脱对华依赖的动向变得鲜明。

此次调查对象约有150家，均是因拥有信息通信领域等安保相关技术，被修改后的《外汇及外国贸易法》规定外国投资者出资之际需要事前提交申请的上市企业，而且其股票被日经指数采用。其中96家给予了回答。

调查结果显示，实施和探讨了从中国分散至东南亚、印度等的多元化的有42家，占44%。不过，许多日企认为中国作为市场的“重要性没有变化”，因此实施和探讨从中国收缩与撤退的企业仅有三家。

日本政府作为避免“中国风险”的一环，呼吁把生产基地迁回国内，但调查显示实际上实施和探讨了转至国内的仅有八家。

对盗窃知识产权绷紧神经的美国制裁了中国企业，企图将其剔除出供应链。对于和美中双方均有交易的日企而言，防止信息外泄成了悬而未决的课题。

调查还显示，实施了“公司内培训”和“锁定重要技术”举措的分别约占六成。另一方面，限制与有技术外泄之虞的对象展开共同研究的企业仅有26家，占27%。还有六家企业答复是“什么都没做”。一家企业答复说与日美的出口管制对象机构实施了共同研究，有效对策是否完善尚不清楚。

